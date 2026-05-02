Финансист назвал цену нефти для начала "инфляционного пожара" на Западе

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Если цены на нефть достигнут отметки в 140-150 долларов за баррель и будут держаться на этом уровне, инфляцию в западных странах придется "тушить", рассказал РИА Новости финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

При этом ускорение инфляции может привести к тому, что западные центральные банки начнут или повышать ключевые ставки, или откладывать их снижение, добавил эксперт. Тогда кредиты станут дороже и менее доступны, в ответ - инвестиции сократятся, а бизнес не сможет развиваться в таких условиях, заключил Родин.