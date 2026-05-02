Финансист назвал цену нефти для начала "инфляционного пожара" на Западе

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Если цены на нефть достигнут отметки в 140-150 долларов за баррель и будут держаться на этом уровне, инфляцию в западных странах придется "тушить", рассказал РИА Новости финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.
"Если нефть достигнет отметки в 140-150 долларов за баррель и будет удерживаться, уровень мировой инфляции подскочет на 1-2,5 процентных пункта, и ее придется тушить. В самой критичной ситуации окажутся страны ЕС", - полагает аналитик.
Рост цен на нефть ведет к подорожанию топлива в целом, тогда увеличивается стоимость логистики - вслед за ней и конечные цены на товары, объяснил Родин.
При этом ускорение инфляции может привести к тому, что западные центральные банки начнут или повышать ключевые ставки, или откладывать их снижение, добавил эксперт. Тогда кредиты станут дороже и менее доступны, в ответ - инвестиции сократятся, а бизнес не сможет развиваться в таких условиях, заключил Родин.
Главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах полагает, что в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке экономика еврозоны окажется или в стагнации, или в стагфляции.
"Для ЕЦБ инфляция максимально страшна, и если он начнет бороться с усилением инфляции через повышение ставки, то крепкий евро будет давить на экономику и усугублять рецессию. В результате Еврозона рискует оказаться либо в стагфляции, либо просто в стагнации", - отметил Табах.
