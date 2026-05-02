В Индонезии раскрыли подробности поставок российской нефти

ДЖАКАРТА, 2 мая — РИА Новости. Поставки российской нефти в Индонезию начнутся в ближайшее время, заявил глава Минэнерго республики Бахлил Лахадалия.
"Для меня самое главное, чтобы у нас были все запасы. И российская нефть скоро поступит", — сказал он журналистам.
По словам министра, это станет частью плана по закупке у Москвы 150 миллионов баррелей нефти до конца 2026 года. Он подчеркнул, что в текущей международной ситуации это позволит обеспечить страну всеми видами топлива — от дизеля до бензина различных марок.