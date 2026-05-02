Канадец назвал Василевского лучшим вратарем в мире

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Брэндон Хэйгел отметил сейвы российского вратаря команды Андрея Василевского в матче против "Монреаль Канадиенс" в плей-офф, назвав его лучшим вратарем в мире.

"Он не просто так считается лучшим вратарем в мире. Он увеличивает наши шансы на победу каждую игру, некоторые его сейвы просто невероятны. Очевидно, что он показал высший класс", - приводит слова Хэйгеля сайт НХЛ.