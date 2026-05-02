Канадец назвал Василевского лучшим вратарем в мире

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Брэндон Хэйгел отметил сейвы российского вратаря команды Андрея Василевского в матче против "Монреаль Канадиенс" в плей-офф, назвав его лучшим вратарем в мире.
В ночь на субботу "Тампа" обыграла "Монреаль" в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ (1:0 ОТ). Василевский отразил все 30 бросков, оформил шатаут, и был признан первой звездой встречи.
"Он не просто так считается лучшим вратарем в мире. Он увеличивает наши шансы на победу каждую игру, некоторые его сейвы просто невероятны. Очевидно, что он показал высший класс", - приводит слова Хэйгеля сайт НХЛ.
После прошедшей встречи Василевский установил новый рекорд среди российских вратарей по числу сухих матчей за карьеру в плей-офф НХЛ. Голкипер "Лайтнинг" оформил свой первый шатаут в розыгрыше Кубка Стэнли-2026 и провел восьмой сухой матч за карьеру в плей-офф НХЛ. Василевский установил новый рекорд среди российских вратарей по числу игр "на ноль" в Кубке Стэнли, превзойдя достижение Евгения Набокова.