Канадец назвал Василевского лучшим вратарем в мире - РИА Новости Спорт, 02.05.2026
11:38 02.05.2026 (обновлено: 12:00 02.05.2026)
Канадец назвал Василевского лучшим вратарем в мире

Хэйгел назвал Василевского лучшим вратарем в мире после матча с "Монреалем"

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Брэндон Хэйгел отметил сейвы российского вратаря команды Андрея Василевского в матче против "Монреаль Канадиенс" в плей-офф, назвав его лучшим вратарем в мире.
В ночь на субботу "Тампа" обыграла "Монреаль" в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ (1:0 ОТ). Василевский отразил все 30 бросков, оформил шатаут, и был признан первой звездой встречи.
"Он не просто так считается лучшим вратарем в мире. Он увеличивает наши шансы на победу каждую игру, некоторые его сейвы просто невероятны. Очевидно, что он показал высший класс", - приводит слова Хэйгеля сайт НХЛ.
После прошедшей встречи Василевский установил новый рекорд среди российских вратарей по числу сухих матчей за карьеру в плей-офф НХЛ. Голкипер "Лайтнинг" оформил свой первый шатаут в розыгрыше Кубка Стэнли-2026 и провел восьмой сухой матч за карьеру в плей-офф НХЛ. Василевский установил новый рекорд среди российских вратарей по числу игр "на ноль" в Кубке Стэнли, превзойдя достижение Евгения Набокова.
Голкипер Тампа-Бэй Лайтнинг Андрей Василевский - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Ограбил русского вундеркинда и побил рекорд! Василевский шокировал Америку
07:15
 
ХоккейАндрей ВасилевскийТампа-Бэй ЛайтнингЕвгений НабоковМонреаль КанадиенсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
