"Отстой": российский хоккеист рассказал о страшной травме во время игры НХЛ - РИА Новости Спорт, 02.05.2026
09:08 02.05.2026 (обновлено: 10:04 02.05.2026)
"Отстой": российский хоккеист рассказал о страшной травме во время игры НХЛ

Задоров рассказал, что доигрывал серию с "Баффало" с порванными связками колена

© Фото : Соцсети "Калгари Флэймз"Хоккеист "Калгари Флэймз" Никита Задоров
Хоккеист "Калгари Флэймз" Никита Задоров
© Фото : Соцсети "Калгари Флэймз"
Хоккеист "Калгари Флэймз" Никита Задоров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров получил разрыв медиальной коллатеральной связки коленного сустава в третьем матче серии первого раунда плей-офф против «Баффало Сэйбрз».
  • Задоров выходил на оставшиеся матчи серии с серьезным повреждением.
  • «Бостон» завершил участие в розыгрыше Кубка Стэнли, проиграв серию «Баффало» со счетом 2-4.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российский защитник "Бостон Брюинз" Никита Задоров признался, что получил разрыв медиальной коллатеральной связки коленного сустава в третьем матче серии первого раунда плей-офф против "Баффало Сэйбрз" и выходил на оставшиеся матчи с серьезным повреждением.
В ночь на субботу "Бостон" на своем льду проиграл "Баффало" в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 1:4 и потерпел поражение в серии - 2-4.
Хоккеист Никита Задоров - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
НХЛ оштрафовала российского защитника Задорова на пять тысяч долларов
27 апреля, 19:16
"Я порвал связки в колене в третьем матче серии. Полностью оторвались от кости. Пришлось доигрывать с этим повреждением, да", - заявил Задоров на видео, опубликованном на сайте "Бостона".
"Бостон" завершил участие в розыгрыше Кубка Стэнли. "Сэйбрз" впервые с 2007 года вышли во второй раунд плей-офф НХЛ.
"Да, тяжело. Это отстой. Чувствую, что мы просто упустили возможность, несмотря на ту команду, которая у нас есть, ту веру, которая была в раздевалке, и сезон, который мы провели, закончить так - полный отстой. Особенно три поражения в серии потерпеть дома за один раунд плей-офф. У нас есть все лето, чтобы понять, что нужно изменить в команде. Сейчас просто тяжело, пустота внутри, но я горжусь своей командой", - добавил Задоров.
Задорову 31 год. В текущем сезоне он сыграл в составе "Бостона" 81 матч в регулярном чемпионате и набрал 22 очка (2 гола + 20 передач). Также в активе россиянина одна передача в шести встречах плей-офф.
Никита Задоров и Джейк Маккейб - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Задоров подрался после силового приема против Мэттьюса
12 ноября 2025, 08:31
 
