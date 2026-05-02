Новая группа добровольцев вылетела из Грозного в зону СВО

ГРОЗНЫЙ, 2 май — РИА Новости. Новая группа добровольцев направилась из Грозного в зону проведения специальной военной операции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Международный аэропорт Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова с самого начала специальной военной операции в Донбассе стал отправной точкой для настоящих патриотов, готовых встать на защиту нашего Отечества. Сегодня очередной борт с патриотами нашей страны – добровольцами вылетел в зону проведения СВО", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
⠀Он отметил, что помощь и содействие в подготовке добровольцев оказывает Российский университет спецназа (РУС) имени президента РФ Владимира Владимировича Путина в Гудермесе. Добровольцы под руководством лучших инструкторов проходят интенсивный курс обучения боевым и тактическим навыкам, добавил глава республики.