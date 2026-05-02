Ученые предлагают перекрыть Берингов пролив ради спасения Гольфстрима

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Проблема изменения климата все больше волнует научное сообщество. Звучат даже весьма радикальные предложения, одно из которых – перекрытие Берингова пролива.

Для чего это нужно? И к каким последствиям может привести?

Катастрофа уже в этом столетии

Последнее время особую тревогу у специалистов вызывают океанические течения. Они являются одним из важнейших элементов климатической системы Земли.

Необычайно мягкая погода Северной Европы — следствие теплого течения Гольфстрим, одной из ветвей AMOC (Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции). Климатологи опасаются, что резко усилившийся в последние годы приток пресной воды из-за таяния ледников Гренландии ослабит AMOC, а может, даже полностью остановит.

Некоторые исследования даже предупреждают о грядущем коллапсе в этом столетии. Например, Питер и Сюзанна Дитлевсен из Института Нильса Бора Копенгагенского университета показали , что циркуляция с большой вероятностью рухнет в ближайшие 65 лет. Это приведет к резкому похолоданию в Европе.

© Public domain Течение Гольфстрим на карте

Радикальное решение

Однако эксперты считают, что есть способ этого избежать — нужно перекрыть Берингов пролив, разделяющий Россию и Аляску.

По их мнению, искусственное перекрытие Берингова пролива изменит баланс пресной воды в системе и послужит стабилизирующим фактором, предотвращающим ее разрушение.

"Возможный коллапс окажет серьезное влияние на глобальный климат, особенно в Европе, и может оказаться практически необратимым. Создание такого барьера может стать реальной стратегией вмешательства в климат, которая предотвратит коллапс АМОС", — пишут исследователи в своей новой работе.

Мегаплотина высотой 100 метров

Основная идея, изложенная командой ученых из Утрехтского университета в Нидерландах заключается в том, что Североатлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция очень чувствительна к количеству пресной воды в системе. Она зависит от плотных, холодных и соленых вод, которые опускаются на дно Северной Атлантики.

Если Берингов пролив останется открытым, пресная вода из Тихого океана сможет течь на север, разбавляя соленую воду и ослабляя циркуляцию. Но если его закрыть, соленость Северной Атлантики повысится, что позволит сохранить АМОС, а не разрушить ее.

Для этого специалисты предлагают построить через пролив мегаплотину, которая полностью перекроет обмен водой между Тихим и Северным Ледовитым океанами. Плотина будет включать в себя приподнятый барьер высотой 100 метров над уровнем моря.

Хотели построить еще в СССР

Стоит отметить, что идея перекрытия Берингова пролива далеко не нова, она всерьез рассматривалась еще во времена Советского Союза.

В Комитете по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР было зарегистрировано в 1957 году предложение под названием "Коренное улучшение климата полярных и умеренных широт земного шара". Советский ученый Петр Борисов предлагал построить сложнейшую гидротехническую систему, соединяющую Россию и Аляску.

© Public domain Карта гипотетического моста через Берингов пролив

В проекте предусматривалось почти все: от атомных поездов на соединяющей дамбу железной дороге до двух городов по 50 тысяч жителей. На реализацию отводилось восемь-десять лет и около 22 миллиардов рублей. Несмотря на столь детальную проработку, проект остался только на бумаге.