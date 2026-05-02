Российские гимнастки выиграли соревнования с обручами и булавами на КЕ
19:11 02.05.2026 (обновлено: 19:12 02.05.2026)
Российские гимнастки выиграли соревнования с обручами и булавами на КЕ

Российские гимнастки выиграли соревнования с обручами и булавами на Кубке Европы

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСпортивный инвентарь на чемпионате мира по художественной гимнастике
  • Сборная России завоевала золотые медали в групповых упражнениях с обручами и булавами на Кубке Европы по художественной гимнастике в Баку.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Сборная России завоевала золотые медали в групповых упражнениях с обручами и булавами на Кубке Европы по художественной гимнастике, который проходит в Баку.
Сборная России, за которую выступали Алена Селиверстова, Алина Прощалыкина, Дарья Мельник, Нелли Реуцкая, Злата Ремчукова и Николь Андрончик, получила за свое выступление 27,250 балла. Второе место заняла сборная Белоруссии (26,700 балла), третьей стала команда Украины (26,500).
Турнир в Баку завершится 3 мая. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе.
