Рейтинг@Mail.ru
"Уничтожение продолжается". Решение Трампа против Мерца напугало Германию - РИА Новости, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 02.05.2026

"Уничтожение продолжается". Решение Трампа против Мерца напугало Германию

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают план США по выводу своих войск из Германии.
  • Пользователи портала критикуют действия канцлера ФРГ Фридриха Мерца и считают, что он портит отношения Германии с другими странами.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают план США по выводу своих войск из Германии.
"Не самый лучший день для Германии. Даже "светофорная коалиция" не могла совершить что-то подобное. Спасибо вам, Мерц", — пожаловался Edward K.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Во Франции заявили о переломном моменте в конфликте на Украине
09:27
"Так бывает, когда постоянно указываешь пальцем и читаешь нотации президентам других стран. И это при том, что в собственной стране почти все выходит из-под контроля, а правительство не способно ничего сделать, кроме как вводить запреты и повышать налоги", — указал Liberalist.
"Уничтожение Германии руками Мерца продолжается", — посетовал Bruce Willes.
"Мерц портит отношения со всеми. Он даже хуже, чем слон в посудной лавке. В результате снова исчезнут многие рабочие места, а пострадавшие муниципалитеты лишатся доходов", — подытожил Stefan T.
О возможном сокращении военного контингента в ФРГ Дональд Трамп объявил в четверг. За два дня до этого он жестко раскритиковал канцлера страны Фридриха Мерца за позицию по Ирану, заявив, что тот совершенно не понимает, о чем говорит.
В субботу официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил намерение вывести пять тысяч американских военных из Германии.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Politico: Трамп собирается наказать европейские страны
08:56
 
В миреГерманияСШАИранДональд ТрампФридрих МерцМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала