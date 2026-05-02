"Уничтожение продолжается". Решение Трампа против Мерца напугало Германию

- Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают план США по выводу своих войск из Германии.
- Пользователи портала критикуют действия канцлера ФРГ Фридриха Мерца и считают, что он портит отношения Германии с другими странами.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают план США по выводу своих войск из Германии.
"Не самый лучший день для Германии. Даже "светофорная коалиция" не могла совершить что-то подобное. Спасибо вам, Мерц", — пожаловался Edward K.
"Так бывает, когда постоянно указываешь пальцем и читаешь нотации президентам других стран. И это при том, что в собственной стране почти все выходит из-под контроля, а правительство не способно ничего сделать, кроме как вводить запреты и повышать налоги", — указал Liberalist.
"Мерц портит отношения со всеми. Он даже хуже, чем слон в посудной лавке. В результате снова исчезнут многие рабочие места, а пострадавшие муниципалитеты лишатся доходов", — подытожил Stefan T.
О возможном сокращении военного контингента в ФРГ Дональд Трамп объявил в четверг. За два дня до этого он жестко раскритиковал канцлера страны Фридриха Мерца за позицию по Ирану, заявив, что тот совершенно не понимает, о чем говорит.
В субботу официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил намерение вывести пять тысяч американских военных из Германии.