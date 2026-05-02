17:10 02.05.2026
ФРГ выполняет обязательства по воинским захоронениям, заявил посол Нечаев

Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Германия в целом выполняет обязательства по уходу за советскими воинскими захоронениями.
  • В большинстве мемориальные объекты находятся в хорошем состоянии, добавил посол.
  • На территории ФРГ насчитывается свыше 4 тысяч советских воинских захоронений.
БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Германия в целом выполняет обязательства по воинским захоронениям, заявил в интервью РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев.
«
"Что касается ухода за советскими воинскими захоронениями, которых на территории ФРГ насчитывается свыше 4 тысяч, констатируем, что германская сторона в целом добросовестно выполняет обязательства по профильному межправсоглашению. В большинстве своем мемориальные объекты находятся в хорошем состоянии, за ними осуществляется регулярный уход, проводятся ремонтные работы", - сказал посол в преддверии 9 мая.
Российский дипломат добавил, что в условиях обвала двусторонних отношений по инициативе Берлина военно-мемориальная сфера остается одним из немногих направлений взаимодействия, где осуществляется практическая кооперация.
"За десятилетия совместной работы у нас сложились и поддерживаются тесные контакты с профильными государственными и общественными структурами, включая Германский народный союз по уходу за военными могилами", - уточнил Нечаев.
В миреГерманияБерлин (город)РоссияСергей Нечаев (дипломат)
 
 
