15:24 02.05.2026
Горбатого кита, которого спасли в Германии, выпустили на свободу

© REUTERS / Annegret HilseСпасатели рядом с горбатым китом на мелководье в Балтийском море у острова Пель, недалеко от Висмара, Германия
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Горбатого кита, застрявшего на отмели у балтийского побережья Германии, спасли.
  • Его выпустили на свободу в Северном море примерно в 70 километрах к северу от прибрежного датского города Скаген.
  • Спасатели продолжат следить за китом через прикрепленный к его телу трекер.
БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Горбатого кита, которого спасли с мелководья у балтийского побережья в Германии и доставили на специальной барже в Северное море, выпустили на свободу, следует из трансляции телекомпании News5.
Ранее телерадиокомпания MDR сообщила, что судно с баржей, на которую спасатели погрузили кита, застрявшего на отмели еще в марте, направилось в Северное море.
На трансляции, видно, что кит находится за пределами баржи и выпускает фонтаны теплого воздуха.
Немецкая газета Bild уточняет, что кита выпустили из баржи примерно в 70 километрах к северу от прибрежного датского города Скаген. Спасатели продолжат следить за китом через прикрепленный к его телу трекер. Одна из инициаторов операции Карин Вальтер-Моммерт заявила изданию, что сейчас спасатели ожидают стабилизации работы трекера.
Кит был обнаружен 23 марта на песчаной отмели у общины Тиммендорфер-Штранд на балтийском побережье Германии. С тех пор спасатели пытались помочь ослабленному животному вернуться в Атлантику. С 31 марта кит находился в мелководной бухте у немецкого острова Пель к северу от Висмара.
