12:45 02.05.2026
Bloomberg: Германия готовится к возможной войне, несмотря на нехватку средств

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag. Флаг Германии
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Германия начинает готовить свою гражданскую инфраструктуру к возможному военному сценарию, несмотря на нехватку средств в бюджете бундесвера, пишет Bloomberg.
  • В Бременхафене проходит модернизация порта на сумму в 1,35 миллиарда евро для укрепления погрузочных платформ, чтобы они могли перемещать военное оборудование.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Германия начинает готовить свою гражданскую инфраструктуру к возможному военному сценарию, несмотря на нехватку средств в бюджете бундесвера, передает агентство Блумберг.
"В Бременхафене на немецком побережье Балтийского моря крупнейший европейский порт, специализирующийся на перевозке автомобилей, проходит модернизацию на сумму в 1,35 миллиарда евро. Финансируемая из государственного бюджета инвестиция... предназначена для укрепления погрузочных платформ, чтобы они могли перемещать такое военное оборудование, как, например, 60-тонный танк Leopard к будущим линиям фронта", - передает агентство.
Как подчеркивает Блумберг, этот проект является частью широкомасштабной подготовки ФРГ к потенциальной войне. Агентство отмечает, что в случае военного конфликта в Европе Германия займет стратегически значимую позицию, благодаря своему расположению и промышленности.
Однако, как передает агентство, армии не хватает средств, чтобы самостоятельно профинансировать проект, в связи с чем власти ФРГ обращаются за помощью к частному сектору. При этом взаимодействие с компаниями отягощено сложными процессами и отсутствием прямых контактов между сторонами.
Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия в стратегии определена как "главная угроза". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военная концепция Германии - это квинтэссенция конфронтации Европы против России.
