Одесситка назвала геноцидом русских бойню в Доме профсоюзов 2014 года

РИМ, 2 мая - РИА Новости. Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе была актом геноцида русскоязычных жителей Украины, заявила РИА Новости участница событий мая 2014 года, активистка одесского "антимайдана" Ольга Игнатьева.
"Это был акт геноцида жителей Украины, русских жителей Украины, такой же акт геноцида, как совершали нацисты, бандеровцы вместе с нацистами против советского народа во время Великой Отечественной войны", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, геноцид русскоязычных жителей продолжается уже 12 лет.
В Одессе 2 мая 2014 года после государственного переворота на Украине сторонники "евромайдана" и националисты напали на противников новой власти, выступавших с пророссийских позиций. После разгрома палаточного лагеря "антимайдана" на Куликовом поле его участники укрылись в Доме профсоюзов, который затем был подожжен. В результате трагедии, как сообщалось, погибли 48 человек, более 250 пострадали.