СМИ: ФРГ может остаться без запасов газа на следующую зиму

02:23 02.05.2026
Spiegel: ФРГ может остаться без запасов газа на следующую зиму

Флаг Германии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Германия может остаться без запасов газа на следующую зиму из-за высоких цен на него.
  • Управляющий директор объединения операторов немецких хранилищ газа и водорода заявил, что при сохранении текущей ситуации Германия не будет готова к холодным периодам.
  • В Германии под угрозой оказалась медицина: в больницах заканчиваются старые запасы расходных материалов, таких как одноразовые перчатки и маски, и уже с июня ожидается дефицит.
БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Германия может остаться без запасов газа на следующую зиму из-за высоких цен на него на фоне конфликта на Ближнем Востоке, дефицитными также могут стать керосин, удобрения и одноразовые перчатки, сообщает издание Spiegel.
По данным объединенного реестра газовых хранилищ (AGSI), по состоянию на 30 апреля 2026 года заполненность хранилищ ФРГ газом составляла 25,43%. Ранее в апреле в министерстве экономики ФРГ заявили, что "газоснабжение обеспечено". По словам представительницы ведомства, на тот момент было забронировано около 65% хранилищ, а основная закачка газа обычно начинается с мая-июня. По этой причине в министерстве не видят необходимости во вмешательстве правительства в поставки газа для зимы.
"У участников рынка нет обязательств фактически заполнять забронированные хранилища. Если заполнение приносит убытки, они могут отказаться в любой момент", - заявил управляющий директор объединения операторов немецких хранилищ газа и водорода Initiative Energien Speichern e. V. (INES) Себастьян Хайнерманн.
По его словам, если текущая рыночная ситуация сохранится, "тогда Германия не будет готова к необычайно холодным периодам, не говоря уже о внешних потрясениях". Как отмечает Хайнерманн, прошлой зимой дефицита газа удалось избежать исключительно из-за того, что зима не была необычайно холодной, а крупных кризисов не произошло.
"Рынок не обеспечивает тот уровень безопасности снабжения, который необходим с политической и социальной точек зрения", - заключил Хайнерманн.
Как предупредил эксперт Георг Цахманн из брюссельского аналитического центра Bruegel, в случае новой эскалации отношений между США и Европой возможен шантаж Германии поставками сжиженного природного газа (СПГ). "Германия должна иметь достаточный буфер, чтобы обходиться без американского СПГ в течение двух-трех месяцев, хотя бы для того, чтобы не быть объектом шантажа", - сказал Цахманн.
По мнению главы Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения Мари-Луизы Вольф, самые тяжелые последствия блокады Ормузского пролива еще впереди. "Последствия войны еще не в полной мере отразились на цепочках поставок, а зима только что закончилась",- сказала она.
Под угрозой оказалась и медицина: в больницах заканчиваются старые запасы расходных материалов, таких как одноразовые перчатки и маски. Уже с июня ожидается дефицит, в больницах допускают возврат к системе жесткого распределения.
"Критический момент наступит, когда не позднее июня придется делать новые заказы. Мы видим опасность того, что в итоге всё снова будет распределяться, как во времена коронавируса", - сказал управляющий директор одной из крупных муниципальных больниц в Германии.
Рост цен на топливо и промышленную продукцию наблюдается в большинстве стран мира на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
