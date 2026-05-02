12:30 02.05.2026
Гарбузов: свыше 700 рабочих мест создано после капремонта БЦ "Галактион"

© Фото : Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Офис в бизнес-центре "Галактион"
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В инновационном центре "Сколково" завершены работы по капитальному ремонту бизнес-центра "Галактион", вскоре здесь смогут найти работу более 700 человек, сообщил в субботу сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.
Проект реализовала подведомственная ДИПП компания "Промстрой".
Гарбузов сообщил, что Москва последовательно обновляет и развивает деловую инфраструктуру, создавая современные условия для размещения высокотехнологичных компаний.
"В инновационном центре "Сколково" на территории бизнес-центра "Галактион" полностью выполнены строительно-монтажные и пусконаладочные работы инженерных систем. Площадь объекта составила 10,5 тысячи квадратных метров. Вскоре здесь смогут найти работу более 700 жителей столицы", — заявил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.
Отмечатся, что данное здание включает пять надземных этажей и два подземных уровня в стилобатной части, где расположен двухуровневый паркинг.
В свою очередь, гендиректор компании "Промстрой" Владислав Султанов заявил, что ключевым элементом обновленного бизнес-центра стал атриум на первом этаже, формирующий светлое общественное пространство.
На всех этажах оборудованы зоны отдыха, вендинговые аппараты, раздевалки и санузлы.
В здании создана развитая инженерная и технологическая инфраструктура для ИТ-компаний. На втором и третьем этажах разместится собственный центр обработки данных. Часть помещений уже зарезервирована под офисы крупных арендаторов.
Обновленный бизнес-центр "Галактион" станет новой площадкой для размещения технологических компаний и инновационных команд в "Сколково".
Ранее Гарбузов сообщил, что для столицы принципиально важно создавать условия, благодаря которым жители мегаполиса могут комфортно работать в пределах своего района, не тратя лишнее время на дорогу.
 
