Вендела трудно сравнивать с Киммихом, заявил Семак - РИА Новости Спорт, 02.05.2026
22:49 02.05.2026 (обновлено: 22:50 02.05.2026)
Вендела трудно сравнивать с Киммихом, заявил Семак

Семак назвал Вендела и Киммиха прекрасными футболистами с разными качествами

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семак заявил, что Вендела трудно сравнивать с Киммихом по игровым качествам.
  • Вендел отлично движется с мячом, может разогнать атаку, Киммих — это шикарнейшие передачи, рассказал он.
  • По словам тренера, у футболистов разные качества, но оба прекрасные игроки.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости, Василий Учаев. Полузащитника "Зенита" Вендела трудно сравнивать с хавбеком мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммихом по игровым качествам, но оба являются прекрасными футболистами, заявил журналистам главный тренер петербуржцев Сергей Семак.
"Для меня это немного разные игроки, не совсем их можно сравнивать, - сказал Семак, отвечая на просьбу сравнить Вендела и Киммиха. - Вендел отлично движется с мячом, может разогнать атаку. Киммих - это шикарнейшие передачи. У него другие качества. Оба прекрасные игроки. Конечно, Вендел играет в России в "Зените", а Киммих - в "Баварии" и сборной Германии. По каким-то критериям можно сравнить. У Вендела прекрасный талант и качества. А если брать карьеру футбольную, то здесь будет сравнение против Вендела. Говорю это, не принижая его игры. Он способен играть в любой команде".
Российская премьер-лига (РПЛ)
02 мая 2026 • начало в 19:00
Завершен
ЦСКА
1 : 3
Зенит
05‎’‎ • Иван Обляков (П)
30‎’‎ • Игорь Дивеев
(Педро)
51‎’‎ • Александр Соболев
(Максим Глушенков)
60‎’‎ • Луис Энрике
(Максим Глушенков)
Также Семака спросили, можно ли назвать нападающего "Зенита" Александра Соболева "российским Эрлингом Холандом". "Он (Соболев - прим.) в последнее время демонстрирует результативность. Раньше он не забивал, но он всегда старается. Сейчас это конвертировалось в забитые мячи. Такое бывает, что не идет и не получается. Сейчас по-другому. Пришли голы - это награда за его труд", - подчеркнул главный тренер "Зенита".
В субботу петербуржцы обыграли в матче 28-го тура чемпионата России в гостях ЦСКА со счетом 3:1. Первый гол "Зенита" забил бывший игрок ЦСКА Игорь Дивеев, а армейцы открыли счет после пенальти, назначенного за снос экс-футболиста петербуржцев Лусиано Гонду. "Мы приобрели игрока, который нам нужен. Что касается Лусиано, он прекрасный игрок и человек. Но у него не пошел второй сезон. Иногда футболисту нужно перезапустить карьеру", - прокомментировал Семак обмен Дивеева на Гонду.
