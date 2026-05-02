Комличенко выбыл до конца сезона из-за травмы

"Обследование подтвердило первоначальный диагноз медицинского штаба команды - повреждение наружной боковой связки колена. В ближайшее время форвард пройдёт допобследование с целью выработки оптимального плана лечения. Но сезон для него точно завершён", - говорится в сообщении.