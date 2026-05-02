МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Футболист московского "Локомотива" Николай Комличенко выбыл до конца сезона из-за травмы колена, сообщается в Telegram-канале железнодорожников.
В пятницу нападающий получил травму в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо" (1:1) и досрочно покинул поле.
"Обследование подтвердило первоначальный диагноз медицинского штаба команды - повреждение наружной боковой связки колена. В ближайшее время форвард пройдёт допобследование с целью выработки оптимального плана лечения. Но сезон для него точно завершён", - говорится в сообщении.
В текущем сезоне 30-летний Комличенко забил 10 голов в 36 матчах в различных турнирах.