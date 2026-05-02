Комличенко выбыл до конца сезона из-за травмы - РИА Новости Спорт, 02.05.2026
20:19 02.05.2026
Комличенко выбыл до конца сезона из-за травмы

Футболист "Локомотива" Комличенко выбыл до конца сезона из-за травмы колена

  • Футболист московского "Локомотива" Николай Комличенко выбыл до конца сезона из-за травмы колена.
  • Он получил травму в матче с московским "Динамо" и досрочно покинул поле.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Футболист московского "Локомотива" Николай Комличенко выбыл до конца сезона из-за травмы колена, сообщается в Telegram-канале железнодорожников.
В пятницу нападающий получил травму в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо" (1:1) и досрочно покинул поле.
Российская премьер-лига (РПЛ)
01 мая 2026 • начало в 19:30
Завершен
Локомотив
1 : 1
Динамо Москва
54‎’‎ • Артем Карпукас
(Алексей Батраков)
24‎’‎ • Николас Маричаль
(Бителло)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Обследование подтвердило первоначальный диагноз медицинского штаба команды - повреждение наружной боковой связки колена. В ближайшее время форвард пройдёт допобследование с целью выработки оптимального плана лечения. Но сезон для него точно завершён", - говорится в сообщении.
В текущем сезоне 30-летний Комличенко забил 10 голов в 36 матчах в различных турнирах.
