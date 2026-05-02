22:23 02.05.2026
Дубль Дьекереша помог "Арсеналу" разгромить "Фулхэм" в матче АПЛ

"Арсенал" обыграл "Фулхэм" со счетом 3:0 в матче чемпионата Англии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Арсенал" одержал победу над "Фулхэмом" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
  • Встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:0.
  • Дубль оформил Виктор Дьекереш, мяч также забил Букайо Сака.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. "Арсенал" одержал победу над "Фулхэмом" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:0. Дубль оформил Виктор Дьёкереш (9-я и 45+4-я минуты), мяч также забил Букайо Сака (40).
Английская премьер-лига (АПЛ)
02 мая 2026 • начало в 19:30
Завершен
Арсенал
3 : 0
Фулхэм
09‎’‎ • Виктор Дьекереш
(Букайо Сака)
40‎’‎ • Букайо Сака
(Виктор Дьекереш)
45‎’‎ • Виктор Дьекереш
(Леандро Троссард)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Арсенал", набрав 76 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) и опережает имеющий два матча в запасе "Манчестер Сити" на 6 баллов. "Фулхэм" с 48 очками занимает десятое место.
В следующем матче "Арсенал" 10 мая сыграет в гостях с "Вест Хэмом", днем ранее "Фулхэм" примет "Борнмут".
ФутболСпортАнглияЛондонАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Виктор ДьекерешАрсенал (Лондон)ФулхэмБукайо СакаМанчестер Сити
 
