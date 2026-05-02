Рейтинг@Mail.ru
"Уфа" не смогла вылететь на матч Первой лиги в Хабаровск из-за "ковра" - РИА Новости Спорт, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:32 02.05.2026 (обновлено: 18:33 02.05.2026)
"Уфа" не смогла вылететь на матч Первой лиги в Хабаровск из-за "ковра"

Игроки "Уфы" не смогли улететь на матч в Хабаровск из-за введения режима "ковер"

© РИА Новости / Фотохост БРИКС/ШОС | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Уфы
Международный аэропорт Уфы - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© РИА Новости / Фотохост БРИКС/ШОС
Перейти в медиабанк
Международный аэропорт Уфы. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболисты «Уфы» не смогли вылететь на матч Первой лиги в Хабаровск.
  • Причина задержки — введение режима «ковер» и закрытие воздушного пространства в республике Башкортостан.
  • Команда остается в Уфе и ждет решения ФНЛ и РФС.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Футболисты "Уфы" по причине введения режима "ковер" и закрытия воздушного пространства не смогли вылететь в субботу на матч Первой лиги в Хабаровск, сообщается в Telegram-канале клуба из столицы Башкирии.
Встреча 32-го тура Первой лиги "СКА-Хабаровск" - "Уфа" должна пройти в Хабаровске 3 мая, начало намечено на 10:00 мск.
«
"В связи с задержкой рейса УфаНовосибирск, превышающей четыре часа, по причине введения режима "ковер" и закрытия воздушного пространства на территории республики Башкортостан, а также невылета самолета и отсутствия возможности пересадки в аэропорту Новосибирска для дальнейшего следования в Хабаровск, билеты на рейс были аннулированы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент команда остается в Уфе и будет ожидать решения руководства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Российского футбольного союза (РФС).
Футболисты Уфы - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Футболисты "Уфы" упустили победу над "Торпедо" в концовке матча Первой лиги
6 апреля, 18:58
 
ФутболХабаровскУфаНовосибирскРоссийский футбольный союз (РФС)УфаСКА-ХабаровскПервая Лига
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Барселона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Ростов
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Рубин
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Авангард
    4
    0
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Костюк
    35
    67
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Хайденхайм
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Атлетико Мадрид
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Лорьян
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Зенит
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    Монако
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала