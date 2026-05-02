"Уфа" не смогла вылететь на матч Первой лиги в Хабаровск из-за "ковра"

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Футболисты "Уфы" по причине введения режима "ковер" и закрытия воздушного пространства не смогли вылететь в субботу на матч Первой лиги в Хабаровск, сообщается в Telegram-канале клуба из столицы Башкирии.
Встреча 32-го тура Первой лиги "СКА-Хабаровск" - "Уфа" должна пройти в Хабаровске 3 мая, начало намечено на 10:00 мск.
"В связи с задержкой рейса Уфа – Новосибирск, превышающей четыре часа, по причине введения режима "ковер" и закрытия воздушного пространства на территории республики Башкортостан, а также невылета самолета и отсутствия возможности пересадки в аэропорту Новосибирска для дальнейшего следования в Хабаровск, билеты на рейс были аннулированы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент команда остается в Уфе и будет ожидать решения руководства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Российского футбольного союза (РФС).