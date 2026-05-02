Французским больницам грозит дефицит изделий из пластика

Краткий пересказ от РИА ИИ
ПАРИЖ, 2 мая - РИА Новости. Больницы во Франции могут столкнуться с нехваткой медицинских изделий из пластика из-за фактической блокировки Ормузского пролива, заявил глава профсоюза производителей пластмассовых изделий Plastalliance Жозеф Тайефе.
"Сегодня есть все причины для беспокойства. Пластик, используемый в медицинской сфере, более редкий, и спрос на него также гораздо выше. Так что, так или иначе, мы окажемся в напряженной ситуации с нехваткой продукции, будь то в сфере здравоохранения или других областях", - сказал он в эфире телеканала BFMTV.
Как отмечает телеканал, медицинский пластик используется для производства шприцев, медицинских масок и перчаток, катетеров и других предметов. Во Францию он в основном поставляется из Китая, который столкнулся с перебоями поставок сырья из-за фактической блокировки Ормузского пролива. В результате производство этого вида пластика замедлилось.
Французский минздрав при этом заверил, что рисков дефицита медицинских материалов нет, а медучреждения имеют хороший запас всего необходимого.
Текущая эскалация на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
