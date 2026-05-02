Рейтинг@Mail.ru
Французским больницам грозит дефицит изделий из пластика - РИА Новости, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 02.05.2026
Французским больницам грозит дефицит изделий из пластика

Французским больницам грозит дефицит изделий из пластика из-за ситуации в Ормузе

© AP Photo / Olivier ChassignoleКабинет вакцинации в больнице Лиона, Франция
Кабинет вакцинации в больнице Лиона, Франция - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© AP Photo / Olivier Chassignole
Кабинет вакцинации в больнице Лиона, Франция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Больницы во Франции могут столкнуться с нехваткой медицинских изделий из пластика из-за блокировки Ормузского пролива.
  • Сегодня есть все причины для беспокойства, заявил глава профсоюза Plastalliance.
ПАРИЖ, 2 мая - РИА Новости. Больницы во Франции могут столкнуться с нехваткой медицинских изделий из пластика из-за фактической блокировки Ормузского пролива, заявил глава профсоюза производителей пластмассовых изделий Plastalliance Жозеф Тайефе.
«

"Сегодня есть все причины для беспокойства. Пластик, используемый в медицинской сфере, более редкий, и спрос на него также гораздо выше. Так что, так или иначе, мы окажемся в напряженной ситуации с нехваткой продукции, будь то в сфере здравоохранения или других областях", - сказал он в эфире телеканала BFMTV.

Как отмечает телеканал, медицинский пластик используется для производства шприцев, медицинских масок и перчаток, катетеров и других предметов. Во Францию он в основном поставляется из Китая, который столкнулся с перебоями поставок сырья из-за фактической блокировки Ормузского пролива. В результате производство этого вида пластика замедлилось.
Французский минздрав при этом заверил, что рисков дефицита медицинских материалов нет, а медучреждения имеют хороший запас всего необходимого.
Текущая эскалация на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Французский танкер прошел через Ормузский пролив, пишут СМИ
3 апреля, 11:33
 
В миреОрмузский проливФранцияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала