Финляндия начала артиллерийские учения у российских границ

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Финляндии начались артиллерийские учения Northern Strike 26 недалеко от российской территории.

Место проведения — полигон "Вуосанка" в муниципалитете Кухмо. Он расположен в 70 километрах от границы.

По данным финских сухопутных сил, в маневрах примут участие 640 военнослужащих. Они отработают артиллерийские и минометные, а также тактические боевые стрельбы. При этом число задействованной техники неизвестно.