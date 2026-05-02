Финляндия начала артиллерийские учения у российских границ

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Финляндии начались артиллерийские учения Northern Strike 26 недалеко от российской территории.
Место проведения — полигон "Вуосанка" в муниципалитете Кухмо. Он расположен в 70 километрах от границы.
По данным финских сухопутных сил, в маневрах примут участие 640 военнослужащих. Они отработают артиллерийские и минометные, а также тактические боевые стрельбы. При этом число задействованной техники неизвестно.
Учения пройдут до 12 мая.