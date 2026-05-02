Финляндия начала артиллерийские учения у российских границ

08:20 02.05.2026 (обновлено: 09:06 02.05.2026)
Финляндия начала артиллерийские учения Northern Strike 26 у границ с Россией

© REUTERS / TT News Agency/Adam Ihse
Финский военнослужащий
© REUTERS / TT News Agency/Adam Ihse
Финский военнослужащий. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Финляндии начались артиллерийские учения Northern Strike 26 недалеко от российской границы.
  • Они проходят на полигоне "Вуосанка" в муниципалитете Кухмо.
  • В маневрах принимают участие 640 военнослужащих.
  • Они продлятся до 12 мая.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Финляндии начались артиллерийские учения Northern Strike 26 недалеко от российской территории.
Место проведения — полигон "Вуосанка" в муниципалитете Кухмо. Он расположен в 70 километрах от границы.
По данным финских сухопутных сил, в маневрах примут участие 640 военнослужащих. Они отработают артиллерийские и минометные, а также тактические боевые стрельбы. При этом число задействованной техники неизвестно.
Учения пройдут до 12 мая.
Как отмечал посол России в Хельсинки Павел Кузнецов, Финляндия усилила тренировочную активность войск внутри страны и за рубежом, а также увеличила масштаб маневров у границы. Москва учтет этот факт в военно-политическом планировании, добавил он.
ФинляндияРоссияЕвропаНАТОПавел КузнецовХельсинки
 
 
