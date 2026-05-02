Краткий пересказ от РИА ИИ Мерц уклонился от прямого ответа на вопрос о конкретных улучшениях для граждан за время его работы.

БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе общения с гражданами не смог прямо ответить на вопрос о том, что улучшилось для жителей страны за почти год его работы, и в своем выступлении сосредоточился на теме НАТО и внешней политики.

Общение состоялось на мероприятии ко Дню локальной журналистики, которое прошло в формате открытого диалога и транслировалось немецким телеканалом Phoenix . Вопрос, зачитанный от читателя регионального издания, касался конкретных изменений для граждан Германии за время работы Мерца на посту канцлера.

"Ну, для подведения итогов, конечно, еще рано. Но за этот один год нам удалось многое - и, возможно, вы сейчас не сочтете это таким значительным, как считаю я, но за этот год нам удалось спасти НАТО. Мы своим вкладом в оборону, а также моей работой в Европейском союзе удержали Европу вместе", - сказал он.

Канцлер добавил, что теперь, на его взгляд, ФРГ шаг за шагом продвигается к реформам, которые позволят сохранить благосостояние страны.

"И это немало. Это также непросто. Признаю, я хотел бы, чтобы все шло быстрее. Но правда и в том, что нашей демократии нужно время. У нас также разные партии в правительстве. Мы заключили хороший коалиционный договор. Но его реализация требует времени - даже больше, чем я ожидал", - пояснил он.

Так, по его словам, на этой неделе была принята крупнейшая реформа государственной системы медицинского страхования за последние 20 лет.