В Екатеринбурге появился первый в России робот-автозаправщик

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая – РИА Новости. Первый в России робот-автозаправщик появился в Екатеринбурге, он позволяет водителю заправлять машину топливом, не выходя из нее, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Русской медной компании" (РМК).

"Наш робот-заправщик уникален тем, что он в России единственный. Он позволяет человеку заправляться, не выходя из машины. Автолюбителю достаточно оплатить заправку по QR-коду, и робот начнет свое дело", – цитирует пресс-служба управляющего "Оил-Лаб РМК" Владимира Косолапова.

По его словам, благодаря трем камерам и встроенному искусственному интеллекту робот "видит" бак, откручивает крышку и сам вставляет заправочный пистолет.