В Екатеринбурге появился первый в России робот-автозаправщик - РИА Новости, 02.05.2026
12:34 02.05.2026
В Екатеринбурге появился первый в России робот-автозаправщик

© РИА Новости / Алексей Куденко
Работа автозаправки. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Екатеринбурге появился первый в России робот-автозаправщик.
  • Робот позволяет водителю заправлять машину топливом, не выходя из нее.
  • Для использования робота необходимо оплатить заправку по QR-коду, после чего он самостоятельно определит бак, открутит крышку и вставит заправочный пистолет.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая – РИА Новости. Первый в России робот-автозаправщик появился в Екатеринбурге, он позволяет водителю заправлять машину топливом, не выходя из нее, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Русской медной компании" (РМК).
"Наш робот-заправщик уникален тем, что он в России единственный. Он позволяет человеку заправляться, не выходя из машины. Автолюбителю достаточно оплатить заправку по QR-коду, и робот начнет свое дело", – цитирует пресс-служба управляющего "Оил-Лаб РМК" Владимира Косолапова.
По его словам, благодаря трем камерам и встроенному искусственному интеллекту робот "видит" бак, откручивает крышку и сам вставляет заправочный пистолет.
"Он заправляет любые марки автомобилей, единственное условие – бак с правой стороны", – отметил Косолапов, добавив, что робот стал настоящей знаменитостью среди клиентов.
