16:11 02.05.2026 (обновлено: 16:16 02.05.2026)
Дзюдоист Галстян завоевал серебро на турнире Большого шлема в Душанбе

  • Российские дзюдоисты Карен Галстян и Данил Лаврентьев завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно на турнире Большого шлема в Душанбе.
  • В финальной схватке в весовой категории до 73 кг Галстян уступил представителю Таджикистана Мухиддину Асадуллоеву.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские дзюдоисты Карен Галстян и Данил Лаврентьев завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно на турнире Большого шлема, который проходит в Душанбе.
В финальной схватке в весовой категории до 73 кг Галстян уступил представителю Таджикистана Мухиддину Асадуллоеву. Лаврентьев в поединке за бронзу одолел Анхазаю Лавжаргала из Монголии.
Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября 2025 года проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. В Душанбе россияне выступают с флагом и гимном.
