12:12 02.05.2026 (обновлено: 12:17 02.05.2026)
Умер экс-пилот "Уильямса" в "Формуле-1" Алекс Дзанарди

Бывший пилот "Формулы-1" Алекс Дзанарди умер на 60-м году жизни

Алекс Дзанарди. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший пилот "Формулы-1" итальянец Алекс Дзанарди умер на 60-м году жизни.
  • Дзанарди был четырехкратным победителем Паралимпийских игр и выступал в "Формуле-1" с 1991 по 1994 год, а также в 1999 году.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Бывший пилот "Формулы-1", а впоследствии четырехкратный победитель Паралимпийских игр итальянец Алекс Дзанарди умер на 60-м году жизни, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Причины смерти экс-спортсмена не сообщаются. Дзанарди выступал в "Формуле-1" с 1991 по 1994 год, а также в 1999 году, представляя команды "Уильямс", "Лотус" и "Джордан".
В сентябре 2001 года итальянец в гонках серии CART на трассе Лаузитцринг в Германии попал в тяжелую аварию, в результате которой ему ампутировали обе ноги ниже колена.
Позднее Дзанарди стал участвовать в соревнованиях по велоспорту и выиграл по две золотые медали на Паралимпиадах 2012 и 2016 годов.
 
