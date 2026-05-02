Умер экс-пилот "Уильямса" в "Формуле-1" Алекс Дзанарди

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Бывший пилот "Формулы-1", а впоследствии четырехкратный победитель Паралимпийских игр итальянец Алекс Дзанарди умер на 60-м году жизни, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Причины смерти экс-спортсмена не сообщаются. Дзанарди выступал в "Формуле-1" с 1991 по 1994 год, а также в 1999 году, представляя команды "Уильямс", "Лотус" и "Джордан".
В сентябре 2001 года итальянец в гонках серии CART на трассе Лаузитцринг в Германии попал в тяжелую аварию, в результате которой ему ампутировали обе ноги ниже колена.
Позднее Дзанарди стал участвовать в соревнованиях по велоспорту и выиграл по две золотые медали на Паралимпиадах 2012 и 2016 годов.