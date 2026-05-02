Суд отправил под арест Довлатова, которого СМИ называют зампредом ВЭБ

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил под домашний арест фигуранта дела о злоупотреблении должностными полномочиями по фамилии Довлатов, которого в СМИ называют заместителем председателя госкорпорации ВЭБ.РФ, свидетельствуют данные судебной картотеки.

Как говорится в базе судебных дел, ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Довлатова А.С. было удовлетворено судом 30 апреля. Ему вменяется злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, и грозит до десяти лет лишения свободы.