Суд отправил под арест Довлатова, которого СМИ называют зампредом ВЭБ

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил под домашний арест фигуранта дела о злоупотреблении должностными полномочиями по фамилии Довлатов, которого в СМИ называют заместителем председателя госкорпорации ВЭБ.РФ, свидетельствуют данные судебной картотеки.
Как говорится в базе судебных дел, ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Довлатова А.С. было удовлетворено судом 30 апреля. Ему вменяется злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, и грозит до десяти лет лишения свободы.
Как утверждает источник газеты "Ведомости", уголовное дело в отношении члена совета директоров "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики" и заместителя председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Артема Довлатова касается событий 2016 года, связанных с санацией банков при прежнем руководстве госкорпорации.
Официальным подтверждением задержания Довлатова РИА Новости не располагает. Получить оперативные комментарии правоохранительных органов, суда агентству пока не удалось.
