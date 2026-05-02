Рейтинг@Mail.ru
Суд отправил под арест Довлатова, которого СМИ называют зампредом ВЭБ - РИА Новости, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:25 02.05.2026
Суд отправил под арест Довлатова, которого СМИ называют зампредом ВЭБ

Суд отправил под домашний арест Довлатова, которого СМИ называют зампредом ВЭБ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тверской суд Москвы отправил под домашний арест фигуранта дела о злоупотреблении должностными полномочиями по фамилии Довлатов.
  • Довлатову, которого СМИ называют заместителем председателя госкорпорации ВЭБ.РФ, вменяется злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, и грозит до десяти лет лишения свободы.
  • По информации "Ведомостей", уголовное дело в отношении него касается событий 2016 года, связанных с санацией банков при прежнем руководстве госкорпорации.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил под домашний арест фигуранта дела о злоупотреблении должностными полномочиями по фамилии Довлатов, которого в СМИ называют заместителем председателя госкорпорации ВЭБ.РФ, свидетельствуют данные судебной картотеки.
Как говорится в базе судебных дел, ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Довлатова А.С. было удовлетворено судом 30 апреля. Ему вменяется злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, и грозит до десяти лет лишения свободы.
Как утверждает источник газеты "Ведомости", уголовное дело в отношении члена совета директоров "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики" и заместителя председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Артема Довлатова касается событий 2016 года, связанных с санацией банков при прежнем руководстве госкорпорации.
Официальным подтверждением задержания Довлатова РИА Новости не располагает. Получить оперативные комментарии правоохранительных органов, суда агентству пока не удалось.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Дело в отношении строившего космодром Восточный экс-главы ФГУП прекратили
30 сентября 2025, 05:00
 
ПроисшествияРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала