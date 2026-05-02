Российские дипломаты в преддверии Дня Победы навестили ветеранов Великой Отечественной войны в рамках акции "Поздравь ветерана!" в Армении

ЕРЕВАН, 2 мая - РИА Новости. Российские дипломаты в Армении в преддверии Дня Победы навестили ветеранов Великой Отечественной войны в рамках акции "Поздравь ветерана!", сообщает пресс-служба посольства РФ в Ереване.

"Российские дипломаты совместно с представителями фонда "Наследие и Прогресс" поздравили проживающих в республике ветеранов Великой Отечественной войны с 81-й годовщиной Великой Победы", - говорится в сообщении.

Как уточнили в диппредставительстве, дипломаты посетили ветеранов Вароса Аветисяна, Мехака Аветисяна, Хорена Арутюняна, Асатура Базияна, жительницу блокадного Ленинграда Галину Петухову и узницу фашистских лагерей Анну Мазманян.