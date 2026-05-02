Рейтинг@Mail.ru
Российские дипломаты в Армении в преддверии Дня Победы навестили ветеранов - РИА Новости, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 02.05.2026 (обновлено: 19:33 02.05.2026)
Российские дипломаты в Армении в преддверии Дня Победы навестили ветеранов

Российские дипломаты в Армении в преддверии 9 мая навестили ветеранов

© РИА Новости / Посольство России в Армении/TelegramРоссийские дипломаты в преддверии Дня Победы навестили ветеранов Великой Отечественной войны в рамках акции "Поздравь ветерана!" в Армении
Российские дипломаты в преддверии Дня Победы навестили ветеранов Великой Отечественной войны в рамках акции Поздравь ветерана! в Армении - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© РИА Новости / Посольство России в Армении/Telegram
Российские дипломаты в преддверии Дня Победы навестили ветеранов Великой Отечественной войны в рамках акции "Поздравь ветерана!" в Армении
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские дипломаты в Армении навестили ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы.
  • Встречи прошли рамках акции "Поздравь ветерана!".
  • Среди тех, кого навестили дипломаты, были Варос Аветисян, Мехак Аветисян, Хорен Арутюнян, Асатур Базиян, Галина Петухова и Анна Мазманян.
ЕРЕВАН, 2 мая - РИА Новости. Российские дипломаты в Армении в преддверии Дня Победы навестили ветеранов Великой Отечественной войны в рамках акции "Поздравь ветерана!", сообщает пресс-служба посольства РФ в Ереване.
"Российские дипломаты совместно с представителями фонда "Наследие и Прогресс" поздравили проживающих в республике ветеранов Великой Отечественной войны с 81-й годовщиной Великой Победы", - говорится в сообщении.
Как уточнили в диппредставительстве, дипломаты посетили ветеранов Вароса Аветисяна, Мехака Аветисяна, Хорена Арутюняна, Асатура Базияна, жительницу блокадного Ленинграда Галину Петухову и узницу фашистских лагерей Анну Мазманян.
Посольство пожелало ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Всероссийская акция Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
В трех городах Армении написали "Диктант Победы"
25 апреля, 20:56
 
В миреАрменияРоссияЕреванДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала