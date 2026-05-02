Челестини рассказал о долгом разговоре с Бабаевым после 1:3 от "Зенита" - РИА Новости Спорт, 02.05.2026
23:03 02.05.2026 (обновлено: 23:05 02.05.2026)
Челестини рассказал о долгом разговоре с Бабаевым после 1:3 от "Зенита"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Фабио Челестини
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини провел долгий разговор с генеральным директором клуба Романом Бабаевым после поражения от "Зенита" (1:5) в матче РПЛ
  • ЦСКА потерял очки в пяти матчах чемпионата подряд.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости, Василий Учаев. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, что провел долгий разговор с генеральным директором столичного клуба Романом Бабаевым после поражения от "Зенита" в матче чемпионата России по футболу.
В субботу ЦСКА дома уступил "Зениту" со счетом 1:3 в игре 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Челестини опоздал на пресс-конференцию после матча на 40 минут.
ЦСКА
1 : 3
Зенит
05‎’‎ • Иван Обляков (П)
30‎’‎ • Игорь Дивеев
(Педро)
51‎’‎ • Александр Соболев
(Максим Глушенков)
60‎’‎ • Луис Энрике
(Максим Глушенков)
"Простите, что опоздал. Сегодня разговор с Бабаевым был немного длинный. Мы обеспокоены, поэтому я и опоздал", - рассказал Челестини на пресс-конференции.
Первый тайм матча с "Зенитом" завершился ничьей со счетом 1:1. "Нас не хватило на весь первый тайм. В перерыве я сказал, что первые минуты второго тайма очень важные, нельзя пропускать. А к 55-й минуте счет уже был 1:3. Недопустимо, что мы пропускаем в эти 10 минут", - добавил тренер.
ЦСКА потерял очки в пяти матчах чемпионата подряд, сыграв три встречи вничью и потерпев два поражения. Команда продолжает борьбу в Кубке России, где в финале пути регионов сыграет с московским "Спартаком" 6 мая.
 
