Челестини ответил на вопрос о переговорах с другими клубами

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости, Василий Учаев. Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини в ответ на вопрос о переговорах с другими футбольными клубами заявил, что имеет год контракта с армейцами.
В субботу ЦСКА дома уступил "Зениту" со счетом 1:3 в игре 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что агенты Челестини ведут переговоры с клубами чемпионата Испании "Леванте" и "Хетафе".
"Я не комментирую инсайды. Я сейчас в ЦСКА и каждый день здесь. У меня еще один год здесь. Мне неинтересно, что говорят другие", - заявил Челестини на пресс-конференции.
"Я сосредоточен на моей работе здесь. То, что мой представитель говорит и делает, - это другой момент. Я не говорю каждый день со своим агентом. Я сосредоточен на том, чтобы дать ЦСКА титул. Я сосредоточен на этой работе. Мне неинтересно, что делает мой представитель. Говорит ли с клубом, ведет ли переговоры. Это меня не касается. Наверно, какие-то разговоры ведутся. Наверно, это его работа - с кем-то говорить. Но я не вижу, в чем проблема", - добавил тренер.
ЦСКА потерял очки в пяти матчах чемпионата подряд, сыграв три встречи вничью и потерпев два поражения. Армейцы (45 очков) занимают шестое место в таблице РПЛ. Команда продолжает борьбу в Кубке России, где в финале пути регионов сыграет с московским "Спартаком" 6 мая.