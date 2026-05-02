Рейтинг@Mail.ru
Челестини ответил на вопрос о переговорах с другими клубами - РИА Новости Спорт, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:58 02.05.2026
Челестини ответил на вопрос о переговорах с другими клубами

Челестини о переговорах с другими клубами: я в ЦСКА, у меня еще год контракта

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФабио Челестини
Фабио Челестини - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Фабио Челестини. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фабио Челестини заявил, что у него есть еще один год контракта с ЦСКА.
  • Тренер московского клуба сообщил, что не комментирует слухи.
  • Он добавил, что сосредоточен на работе с армейцами.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости, Василий Учаев. Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини в ответ на вопрос о переговорах с другими футбольными клубами заявил, что имеет год контракта с армейцами.
В субботу ЦСКА дома уступил "Зениту" со счетом 1:3 в игре 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что агенты Челестини ведут переговоры с клубами чемпионата Испании "Леванте" и "Хетафе".
Российская премьер-лига (РПЛ)
02 мая 2026 • начало в 19:00
Завершен
ЦСКА
1 : 3
Зенит
05‎’‎ • Иван Обляков (П)
30‎’‎ • Игорь Дивеев
(Педро)
51‎’‎ • Александр Соболев
(Максим Глушенков)
60‎’‎ • Луис Энрике
(Максим Глушенков)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Я не комментирую инсайды. Я сейчас в ЦСКА и каждый день здесь. У меня еще один год здесь. Мне неинтересно, что говорят другие", - заявил Челестини на пресс-конференции.
"Я сосредоточен на моей работе здесь. То, что мой представитель говорит и делает, - это другой момент. Я не говорю каждый день со своим агентом. Я сосредоточен на том, чтобы дать ЦСКА титул. Я сосредоточен на этой работе. Мне неинтересно, что делает мой представитель. Говорит ли с клубом, ведет ли переговоры. Это меня не касается. Наверно, какие-то разговоры ведутся. Наверно, это его работа - с кем-то говорить. Но я не вижу, в чем проблема", - добавил тренер.
ЦСКА потерял очки в пяти матчах чемпионата подряд, сыграв три встречи вничью и потерпев два поражения. Армейцы (45 очков) занимают шестое место в таблице РПЛ. Команда продолжает борьбу в Кубке России, где в финале пути регионов сыграет с московским "Спартаком" 6 мая.
Фабио Челестини - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
"Мне это не нравится": Челестини прокомментировал слухи об отставке
22 апреля, 01:00
 
ФутболСпортИспанияРоссияФабио ЧелестиниКубок России по футболуЗенитЛевантеРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Чемпионат Испании по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Барселона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Ростов
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Рубин
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Авангард
    4
    0
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Костюк
    35
    67
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Хайденхайм
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Атлетико Мадрид
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Лорьян
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Зенит
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    Монако
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала