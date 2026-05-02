Челестини ответил на вопрос о переговорах с другими клубами

"Я не комментирую инсайды. Я сейчас в ЦСКА и каждый день здесь. У меня еще один год здесь. Мне неинтересно, что говорят другие", - заявил Челестини на пресс-конференции.

"Я сосредоточен на моей работе здесь. То, что мой представитель говорит и делает, - это другой момент. Я не говорю каждый день со своим агентом. Я сосредоточен на том, чтобы дать ЦСКА титул. Я сосредоточен на этой работе. Мне неинтересно, что делает мой представитель. Говорит ли с клубом, ведет ли переговоры. Это меня не касается. Наверно, какие-то разговоры ведутся. Наверно, это его работа - с кем-то говорить. Но я не вижу, в чем проблема", - добавил тренер.