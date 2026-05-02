"Понимаю болельщиков": Челестини ответил на вопрос об увольнении

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости, Василий Учаев. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Фабио Челестини после поражения от петербургского "Зенита" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что не задумывается об увольнении и сражается до последнего.
02 мая 2026 • начало в 19:00
Завершен
05’ • Иван Обляков (П)
30’ • Игорь Дивеев
(Педро)
51’ • Александр Соболев
60’ • Луис Энрике
В субботу "Зенит" обыграл на выезде ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России со счетом 3:1. Единственный мяч московской команды был забит с пенальти, который на 5-й минуте реализовал Иван Обляков.
"Задумываюсь ли я об уходе из клуба? Нет. Я борюсь и сражаюсь до последнего. Я никогда не сдамся. Я могу ошибаться, но два месяца назад мы были фаворитами, а сейчас такая ситуация. Понимаю разочарования болельщиков, осень была фантастическая, а сейчас два месяца плохие. Мы разочарованы, я разочарован", - сказал Челестини на пресс-конференции.
За два тура до окончания чемпионата ЦСКА с 45 очками располагается на шестой строчке таблицы. В следующем туре армейцы 11 мая встретятся на выезде с "Нижним Новгородом".