Welt: Чехия координирует поставки боеприпасов ВСУ через международную сеть - РИА Новости, 02.05.2026
20:59 02.05.2026
Welt: Чехия координирует поставки боеприпасов ВСУ через международную сеть

© AP Photo / Petr David JosekКарлов мост на реке Влатава в Праге
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чехия продолжает координировать поставки артиллерийских боеприпасов Украине через сложную международную сеть.
  • Созданная в Праге схема предполагает закупку крупнокалиберных боеприпасов через посредников по всему миру.
БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Чехия продолжает координировать поставки артиллерийских боеприпасов Украине через сложную международную сеть, несмотря на предвыборные обещания премьер-министра Андрея Бабиша прекратить эту инициативу, пишет немецкая газета Welt.
По данным издания, Чехия закупает для Украины артиллерийские боеприпасы по не публичным каналам доставки.
"В этом задействованы дипломаты и торговцы оружием, маршруты трудно отследить. Welt поговорила с участниками и получила представление об этой особой инициативе", - пишет газета.
Издание напоминает, что Бабиш осенью заявлял, что в случае победы на выборах прекратит чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины, поскольку она слишком дорогая и непрозрачная.
"Коалиция под его руководством пришла к власти в декабре, однако инициатива по-прежнему координируется из Праги - к недовольству пророссийски настроенных партнеров Бабиша по коалиции и части избирателей", - уточняет газета.
По информации источников Welt, на позицию премьера повлияли как участники инициативы, так и международные партнеры. При этом, как пишет газета, Чехия намерена сохранить координирующую роль, не увеличивая прямое бюджетное финансирование программы.
По данным издания, созданная в Праге схема предполагает закупку крупнокалиберных боеприпасов, в том числе калибра 122 и 155 миллиметров, через посредников по всему миру, включая страны Африки, Азии и Латинской Америки.
Как уточняет издание, часть поставок осуществляется из государств, которые не хотят публично связывать себя с конфликтом на Украине. Финансирование закупок обеспечивают европейские страны, в частности, Нидерланды, Дания и Германия, тогда как вклад самой Чехии оценивается в 2-3%.
"Какие страны вне НАТО участвуют, где закупаются боеприпасы и по каким маршрутам они доставляются, не раскрывается. Один из чешских дипломатов отметил, что проще спросить, кто не участвует, намекнув на участие стран, не входящих в официальную коалицию поддержки Украины", - пишет газета.
Издание указывает, что в 2024 году около половины используемых Украиной крупнокалиберных боеприпасов было поставлено благодаря этой инициативе. Координация осуществляется из Праги ограниченным кругом участников, обладающих доступом к глобальной сети контактов, сформированной еще во времена холодной войны.
В миреУкраинаЧехияПрагаАндрей БабишНАТО
 
 
