В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Мирная жительница ранена в результате атаки БПЛА ВСУ на село Зиборовка Шебекинского округа Белгородской области, ее доставляют в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"ВСУ нанесли очередные удары с помощью беспилотников по территории нашей области... В селе Зиборовка Шебекинского округа беспилотник атаковал частное домовладение. Женщина получила слепые осколочные ранения и закрытый перелом руки. Для дальнейшего... лечения пострадавшая бригадой "скорой" доставляется в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков в канале на платформе "Макс".
Глава региона добавил, что в селе Новая Таволжанка беспилотный летательный аппарат атаковал припаркованный автомобиль, а в городе Шебекино БПЛА повредил фасад социального объекта. Кроме того, в селе Рождественка после атаки беспилотника сгорел частный дом, в селе Косилово два FPV-дрона уничтожили трактор, уточнил Гладков.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа того же года обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.