Украинские беженцы разжигают русофобию в Европе, заявила финская активистка - РИА Новости, 02.05.2026
06:21 02.05.2026
Украинские беженцы разжигают русофобию в Европе, заявила финская активистка

Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финская активистка Салли Райски заявила, что украинские беженцы в странах Евросоюза целенаправленно разжигают ненависть к русскоязычным жителям.
  • По словам Райски, украинцы в Евросоюзе активно подогревают русофобские настроения, стремясь выдавить русскоязычных людей вне зависимости от их политических взглядов.
  • Салли Райски, IT-специалист и активистка, переехала в Выборг и обратилась за политическим убежищем в России из-за своей пророссийской позиции.
КУРСК, 2 мая - РИА Новости. Украинские беженцы в странах Евросоюза целенаправленно разжигают ненависть к русскоязычным жителям, заявила РИА Новости финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России.
"А украинцы что делают у нас в Евросоюзе? Разжигают дальше эту ненависть, выталкивают людей, потому что русскоязычные, которые, как у нас на Западе говорят, пророссийские, хотя это ничего с этим не связано, они хотят их убрать", - сказала Райски.
По словам Райски, украинцы в Евросоюзе не просто пользуются сложившейся ситуацией, а активно подогревают ненависть. Их цель - выдавить русскоязычных вне зависимости от их реальных политических взглядов.
"Мы видим определенные русофобские процессы и в школах, и против людей. Есть определенные даже города, что русскоязычному даже не найти работу", - добавила активистка.
Райски родилась в 1992 году в муниципалитете Лаппеенранта в Финляндии в семье финна и русской. По профессии она IT-специалист, жила также в Швейцарии. С 2014 года активистка выступала в поддержку РФ, с началом военных действий на Украине публиковала пророссийские материалы. Из-за своей позиции ее дважды увольняли, она сталкивалась с угрозами и физической агрессией в Финляндии и Швейцарии. В 2025 году Райски переехала в Выборг, где обратилась за политическим убежищем и планирует получить российский ВНЖ.
РоссияФинляндияШвейцария
 
 
