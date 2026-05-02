КУРСК, 2 мая - РИА Новости. Украинские беженцы в странах Евросоюза целенаправленно разжигают ненависть к русскоязычным жителям, заявила РИА Новости финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России.
"А украинцы что делают у нас в Евросоюзе? Разжигают дальше эту ненависть, выталкивают людей, потому что русскоязычные, которые, как у нас на Западе говорят, пророссийские, хотя это ничего с этим не связано, они хотят их убрать", - сказала Райски.
По словам Райски, украинцы в Евросоюзе не просто пользуются сложившейся ситуацией, а активно подогревают ненависть. Их цель - выдавить русскоязычных вне зависимости от их реальных политических взглядов.
"Мы видим определенные русофобские процессы и в школах, и против людей. Есть определенные даже города, что русскоязычному даже не найти работу", - добавила активистка.
Райски родилась в 1992 году в муниципалитете Лаппеенранта в Финляндии в семье финна и русской. По профессии она IT-специалист, жила также в Швейцарии. С 2014 года активистка выступала в поддержку РФ, с началом военных действий на Украине публиковала пророссийские материалы. Из-за своей позиции ее дважды увольняли, она сталкивалась с угрозами и физической агрессией в Финляндии и Швейцарии. В 2025 году Райски переехала в Выборг, где обратилась за политическим убежищем и планирует получить российский ВНЖ.