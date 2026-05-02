КУРСК, 2 мая - РИА Новости. Украинские беженцы в странах Евросоюза целенаправленно разжигают ненависть к русскоязычным жителям, заявила РИА Новости финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России.

"А украинцы что делают у нас в Евросоюзе? Разжигают дальше эту ненависть, выталкивают людей, потому что русскоязычные, которые, как у нас на Западе говорят, пророссийские, хотя это ничего с этим не связано, они хотят их убрать", - сказала Райски.

По словам Райски, украинцы в Евросоюзе не просто пользуются сложившейся ситуацией, а активно подогревают ненависть. Их цель - выдавить русскоязычных вне зависимости от их реальных политических взглядов.

"Мы видим определенные русофобские процессы и в школах, и против людей. Есть определенные даже города, что русскоязычному даже не найти работу", - добавила активистка.