ПВО за ночь уничтожила восемь БПЛА над Калужской областью.

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. ПВО за ночь уничтожила восемь БПЛА над территорией Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 8 БПЛА над территориями Думиничского, Кировского, Людиновского, Малоярославецкого и Тарусского муниципальных округов, а также Куйбышевского района и окраине города Калуги", - написал Шапша в Telegram-канале.
Он отметил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.