ПВО за ночь уничтожила восемь БПЛА над Калужской областью.

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. ПВО за ночь уничтожила восемь БПЛА над территорией Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Он отметил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.