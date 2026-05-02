Краткий пересказ от РИА ИИ Деструктивные действия Запада привели к деградации в отношениях между пятью постоянными членами СБ ООН, заявил Андрей Белоусов, посол по особым поручениям МИД России.

ООН, 2 мая – РИА Новости. Деструктивные действия Запада привели к глубокой деградации в отношениях между пятью постоянными членами СБ ООН, заявил посол по особым поручениям МИД РФ и глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов.

"В результате деструктивных действий Запада произошла глубокая деградация в отношениях между пятью постоянными членами Совета безопасности ООН, которые одновременно являются де-юре ядерными державами и несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности" , – сказал он в рамках конференции.