Запад виновен в деградации отношений среди "пятерки" в СБ ООН, заявил посол
08:32 02.05.2026
Запад виновен в деградации отношений среди "пятерки" в СБ ООН, заявил посол

Белоусов: деструктивные действия Запада привели к деградации в отношениях СБ ООН

Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Деструктивные действия Запада привели к деградации в отношениях между пятью постоянными членами СБ ООН, заявил Андрей Белоусов, посол по особым поручениям МИД России.
  • Пять постоянных членов Совета безопасности ООН являются де-юре ядерными державами и несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности.
  • Деградация отношений между постоянными членами СБ ООН приводит к нарастанию стратегических рисков, чреватых военными столкновениями между странами "пятерки".
ООН, 2 мая – РИА Новости. Деструктивные действия Запада привели к глубокой деградации в отношениях между пятью постоянными членами СБ ООН, заявил посол по особым поручениям МИД РФ и глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов.
"В результате деструктивных действий Запада произошла глубокая деградация в отношениях между пятью постоянными членами Совета безопасности ООН, которые одновременно являются де-юре ядерными державами и несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности" , – сказал он в рамках конференции.
По словам Белоусова, это привело к нарастанию стратегических рисков, чреватых прямыми военными столкновениями между странами пятерки и, соответственно, потенциально катастрофическими последствиями для всего человечества.
