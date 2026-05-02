Рафинья готов сыграть за "Барселону" против "Осасуны"
14:54 02.05.2026 (обновлено: 17:28 02.05.2026)
Рафинья готов сыграть за "Барселону" против "Осасуны"

Футболист "Барселоны" Рафинья восстановился от травмы подколенного сухожилия

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рафинья восстановился от травмы и включен в заявку «Барселоны» на матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу против «Осасуны».
  • В заявку «Барселоны» также вернулся Марк Берналь.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Бразильский нападающий "Барселоны" Рафинья восстановился от травмы и включен в заявку на матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу против "Осасуны", сообщается на сайте "сине-гранатовых".
"Барселона" сыграет в гостях с "Осасуной" в субботу, встреча начнется в 22:00 по московскому времени. В заявку каталонской команды вернулся Рафинья, который получил травму подколенного сухожилия в товарищеском матче сборной Бразилии против команды Франции (1:2) 26 марта и пропустил шесть игр "Барселоны".
Также в заявку вернулся 18-летний испанский полузащитник Марк Берналь, который из-за растяжения левого голеностопа не выходил на поле с матча 30-го тура Ла Лиги против "Атлетико" (2:1) 4 апреля.
ФутболБарселонаОсасунаАтлетико (Мадрид)Чемпионат Испании по футболуРафинья (1996)
 
