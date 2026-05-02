Рафинья готов сыграть за "Барселону" против "Осасуны"

- В заявку «Барселоны» также вернулся Марк Берналь.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Бразильский нападающий "Барселоны" Рафинья восстановился от травмы и включен в заявку на матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу против "Осасуны", сообщается на сайте "сине-гранатовых".
"Барселона" сыграет в гостях с "Осасуной" в субботу, встреча начнется в 22:00 по московскому времени. В заявку каталонской команды вернулся Рафинья, который получил травму подколенного сухожилия в товарищеском матче сборной Бразилии против команды Франции (1:2) 26 марта и пропустил шесть игр "Барселоны".