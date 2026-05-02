Рафинья готов сыграть за "Барселону" против "Осасуны"

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Бразильский нападающий "Барселоны" Рафинья восстановился от травмы и включен в заявку на матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу против "Осасуны", сообщается на сайте "сине-гранатовых".