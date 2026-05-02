Рейтинг@Mail.ru
В Австрии задержали подозреваемого по делу о крысином яде в детском питании - РИА Новости, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:57 02.05.2026
В Австрии задержали подозреваемого по делу о крысином яде в детском питании

Krone: в Австрии задержали подозреваемого по делу об отравленном детском питании

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвстрийские полицейские
Австрийские полицейские - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Австрийские полицейские. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция Австрии задержала 39-летнего подозреваемого в добавлении крысиного яда в банки с детским питанием HiPP.
  • Он покупал банки с детским питанием в супермаркетах, добавлял в них крысиный яд и возвращал на полки.
  • Одновременно мужчина требовал от производителя два миллиона евро в криптовалюте.
ВЕНА, 2 мая - РИА Новости. Полиция Австрии задержала 39-летнего подозреваемого в добавлении крысиного яда в банки с детским питанием с целью вымогательства у немецкого производителя HiPP, пишет австрийская газета Krone.
«
"В течение 38 дней криминальная история с крысиным ядом вокруг баночек детского питания держала сотни тысяч родителей в состоянии панического страха. В субботу следователи штурмовали укрытие трусливого преступника в Австрии", - говорится в статье.
Полиция на месте ограбления хранилища банка Sparkasse в Гельзенкирхене на западе Германии. 30 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Германии совершили мегаограбление банка на 30 миллионов евро
30 декабря 2025, 17:52
По информации издания, задержание было проведено в федеральной земле Австрии Зальцбург после межгосударственного расследования по делу об отравленных банках с детским питанием SOKO Glas. По предварительной информации, речь идет об одиночном преступнике.
Следствие считает, что подозреваемый покупал банки с детским питанием в супермаркетах, добавлял в них крысиный яд и возвращал на полки. Одновременно он требовал от производителя два миллиона евро в криптовалюте.
Ранее отравленные банки были обнаружены и изъяты в Чехии, Словакии, а также в австрийской федеральной земле Бургенланд. Всего, по данным следствия, в обороте находились шесть измененных банок, из которых к настоящему моменту найдены пять.
"Он покупал детское питание в супермаркетах, добавлял крысиный яд и снова ставил банки на полки. Чтобы сделать детей больными? Убить их? Пока нет никаких показаний от человека, который - что бы ни было - сознательно шел на это. Следователи ведут непрерывный допрос", - пишет газета.
Полицейские в Германии - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Германии ограбили банковское хранилище
2 января, 19:35
Мотивы подозреваемого еще уточняются.
«
"Мы очень облегченно воспринимаем этот важный шаг расследования и благодарим задействованные органы за их самоотверженную работу", - заявили изданию в HiPP в связи с задержанием злоумышленника.
Сотрудники спецподразделения немецкой полиции - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В Германии произошло новое громкое ограбление банка
15 февраля, 03:58
 
В миреАвстрияЗальцбург (город)Чехия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала