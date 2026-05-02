В Австрии задержали подозреваемого по делу о крысином яде в детском питании

- Полиция Австрии задержала 39-летнего подозреваемого в добавлении крысиного яда в банки с детским питанием HiPP.
- Он покупал банки с детским питанием в супермаркетах, добавлял в них крысиный яд и возвращал на полки.
- Одновременно мужчина требовал от производителя два миллиона евро в криптовалюте.
ВЕНА, 2 мая - РИА Новости. Полиция Австрии задержала 39-летнего подозреваемого в добавлении крысиного яда в банки с детским питанием с целью вымогательства у немецкого производителя HiPP, пишет австрийская газета Krone.
"В течение 38 дней криминальная история с крысиным ядом вокруг баночек детского питания держала сотни тысяч родителей в состоянии панического страха. В субботу следователи штурмовали укрытие трусливого преступника в Австрии", - говорится в статье.
Следствие считает, что подозреваемый покупал банки с детским питанием в супермаркетах, добавлял в них крысиный яд и возвращал на полки. Одновременно он требовал от производителя два миллиона евро в криптовалюте.
"Он покупал детское питание в супермаркетах, добавлял крысиный яд и снова ставил банки на полки. Чтобы сделать детей больными? Убить их? Пока нет никаких показаний от человека, который - что бы ни было - сознательно шел на это. Следователи ведут непрерывный допрос", - пишет газета.
Мотивы подозреваемого еще уточняются.
"Мы очень облегченно воспринимаем этот важный шаг расследования и благодарим задействованные органы за их самоотверженную работу", - заявили изданию в HiPP в связи с задержанием злоумышленника.
