В Австрии задержали подозреваемого по делу о крысином яде в детском питании

"В течение 38 дней криминальная история с крысиным ядом вокруг баночек детского питания держала сотни тысяч родителей в состоянии панического страха. В субботу следователи штурмовали укрытие трусливого преступника в Австрии", - говорится в статье.

Следствие считает, что подозреваемый покупал банки с детским питанием в супермаркетах, добавлял в них крысиный яд и возвращал на полки. Одновременно он требовал от производителя два миллиона евро в криптовалюте.

"Он покупал детское питание в супермаркетах, добавлял крысиный яд и снова ставил банки на полки. Чтобы сделать детей больными? Убить их? Пока нет никаких показаний от человека, который - что бы ни было - сознательно шел на это. Следователи ведут непрерывный допрос", - пишет газета.