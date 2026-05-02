В Москве прошел концерт американского рэпера Flo Rida

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве на площадке "ЦСКА Арена" прошел концерт американского рэпера Flo Rida.

Во время концерта артист исполнил свои хиты, включая Low, Whistle, GDFR, Wild Ones My House, Good Feeling, Right Round и другие.

Flo Rida известен работами с Ke$ha, David Guetta и Sia, имеет 12 хитов, возглавлявших чарты, 80 миллионов проданных записей по всему миру и более 2 миллиардов просмотров на YouTube.

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Концерт американского рэпера Flo Rida (Трэмара Дилларда) прошел на площадке "ЦСКА Арена" в Москве в субботу, передает корреспондент РИА Новости.

В воскресенье Flo Rida даст еще один концерт в Москве.

За "разогрев" публики в этот вечер отвечал DJ Egorov. После его сета на сцене появился легендарный Flo Rida, который открыл свой концерт треком In The Ayer. Также артист исполнил песни Where Them Girls At, Shotz, Club Can"t Handle Me, Cake, Move Shake. Первая часть концерта завершилась легендарным хитом Low, для исполнения которого Flo Rida пригласил на сцену российских поклонниц.

"Я так рад быть здесь сегодня вечером. Это не представление и не шоу - черт возьми, нет! Москва, это вечеринка! Добро пожаловать на вечеринку!" - сказал исполнитель со сцены.

Кроме того, Flo Rida представил зрителям свои хиты Hangover, Whistle, GDFR, Wild Ones My House, Good Feeling, Right Round, I Cry, I Don"t Like It, I Love It и Greenlights.

Главным треком в репертуаре Flo Rida стал саундтрек Low к фильму "Шаг вперед 2", совместный с T-Pain. Композиция удерживала лидерство в Billboard Hot 100 целых десять недель подряд и стала самым продаваемым синглом в США по итогам 2008 года. Песня стала рекордсменом цифровых продаж с результатом в более чем 4 миллиона.