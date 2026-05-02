Рейтинг@Mail.ru
В Москве прошел концерт американского рэпера Flo Rida - РИА Новости, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
23:41 02.05.2026
В Москве прошел концерт американского рэпера Flo Rida

В Москве на "ЦСКА арене" прошел концерт американского рэпера Flo Rida

© AP Photo / Joe Cavaretta/South Florida Sun-SentinelРэпер Flo Rida
Рэпер Flo Rida - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© AP Photo / Joe Cavaretta/South Florida Sun-Sentinel
Рэпер Flo Rida. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве на площадке "ЦСКА Арена" прошел концерт американского рэпера Flo Rida.
  • Во время концерта артист исполнил свои хиты, включая Low, Whistle, GDFR, Wild Ones My House, Good Feeling, Right Round и другие.
  • Flo Rida известен работами с Ke$ha, David Guetta и Sia, имеет 12 хитов, возглавлявших чарты, 80 миллионов проданных записей по всему миру и более 2 миллиардов просмотров на YouTube.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Концерт американского рэпера Flo Rida (Трэмара Дилларда) прошел на площадке "ЦСКА Арена" в Москве в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье Flo Rida даст еще один концерт в Москве.
За "разогрев" публики в этот вечер отвечал DJ Egorov. После его сета на сцене появился легендарный Flo Rida, который открыл свой концерт треком In The Ayer. Также артист исполнил песни Where Them Girls At, Shotz, Club Can"t Handle Me, Cake, Move Shake. Первая часть концерта завершилась легендарным хитом Low, для исполнения которого Flo Rida пригласил на сцену российских поклонниц.
"Я так рад быть здесь сегодня вечером. Это не представление и не шоу - черт возьми, нет! Москва, это вечеринка! Добро пожаловать на вечеринку!" - сказал исполнитель со сцены.
Кроме того, Flo Rida представил зрителям свои хиты Hangover, Whistle, GDFR, Wild Ones My House, Good Feeling, Right Round, I Cry, I Don"t Like It, I Love It и Greenlights.
Главным треком в репертуаре Flo Rida стал саундтрек Low к фильму "Шаг вперед 2", совместный с T-Pain. Композиция удерживала лидерство в Billboard Hot 100 целых десять недель подряд и стала самым продаваемым синглом в США по итогам 2008 года. Песня стала рекордсменом цифровых продаж с результатом в более чем 4 миллиона.
Кроме того, Flo Rida известен работами с Ke$ha, David Guetta и Sia. На счету артиста 12 хитов, возглавлявших чарты, 80 миллионов проданных записей по всему миру и более 2 миллиардов просмотров на YouTube.
Группа Hollywood Undead - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Группа Hollywood Undead отложила концерты в России
16 октября 2025, 15:52
 
ШоубизМоскваСШАYouTubeВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала