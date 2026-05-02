На концерте в Москве Flo Rida исполнил с российскими поклонницами трек Low

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Американский рэпер Flo Rida (Трэмар Диллард) пригласил российских поклонниц на сцену и исполнил вместе с ними свой самый известный трек Low на концерте в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Многие знают исполнителя Flo Rida именно по песне Low, которая стала саундтреком к фильму "Шаг вперед 2". Специально для концерта в Москве артист приготовил сюрприз - пригласил российских девушек, которые пришли в этот вечер на его концерт, и вместе с ними исполнил легендарный трек.