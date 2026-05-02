Рейтинг@Mail.ru
На концерте в Москве Flo Rida исполнил с российскими поклонницами трек Low - РИА Новости, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:50 02.05.2026
На концерте в Москве Flo Rida исполнил с российскими поклонницами трек Low

На концерте в Москве рэпер Flo Rida исполнил с российскими поклонницами трек Low

© AP Photo / Joe Cavaretta/South Florida Sun-SentinelРэпер Flo Rida
Рэпер Flo Rida - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© AP Photo / Joe Cavaretta/South Florida Sun-Sentinel
Рэпер Flo Rida. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский рэпер Flo Rida исполнил трек Low на концерте в Москве вместе с российскими поклонницами.
  • Композиция была самым продаваемым синглом в США по итогам 2008 года и удерживала лидерство в Billboard Hot 100 десять недель подряд.
  • Flo Rida известен работами с Ke$ha, David Guetta и Sia, имеет 12 хитов, возглавлявших чарты, и более 80 миллионов проданных записей по всему миру.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Американский рэпер Flo Rida (Трэмар Диллард) пригласил российских поклонниц на сцену и исполнил вместе с ними свой самый известный трек Low на концерте в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Flo Rida 2 и 3 мая дает концерты на площадке "ЦСКА Арена" в Москве.
Многие знают исполнителя Flo Rida именно по песне Low, которая стала саундтреком к фильму "Шаг вперед 2". Специально для концерта в Москве артист приготовил сюрприз - пригласил российских девушек, которые пришли в этот вечер на его концерт, и вместе с ними исполнил легендарный трек.
Композиция Low удерживала лидерство в Billboard Hot 100 целых десять недель подряд и стала самым продаваемым синглом в США по итогам 2008 года. Песня стала рекордсменом цифровых продаж с результатом в более чем 4 миллиона.
Кроме того, Flo Rida известен работами с Ke$ha, David Guetta и Sia. На счету артиста 12 хитов, возглавлявших чарты, 80 миллионов проданных записей по всему миру и более 2 миллиардов просмотров на YouTube.
Американский рэпер Снуп Дог - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Рэпер Снуп Догг пронес олимпийский огонь в перед началом Игр
4 февраля, 14:23
 
МоскваСШАОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала