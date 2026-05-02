На концерте в Москве рэпер Flo Rida одарил публику белыми розами

Краткий пересказ от РИА ИИ Американский рэпер Flo Rida во время исполнения Where Them Girls At на концерте в Москве одарил публику белыми розами.

На счету артиста 12 хитов, возглавлявших чарты, 80 миллионов проданных записей по всему миру и более 2 миллиардов просмотров на YouTube.

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Американский рэпер Flo Rida (Трэмар Диллард) во время исполнения Where Them Girls At на концерте в Москве одарил публику белыми розами, передает корреспондент РИА Новости.

Flo Rida 2 и 3 мая дает концерты на площадке "ЦСКА Арена" в Москве.

Хит Where Them Girls At стал одной из первых песен, которые Flo Rida исполнил для российских слушателей. Однако артист привез с собой не только свои лучшие песни, но и цветы. Во время исполнения трека Flo Rida бросал в зал белые розы.

Главным треком в репертуаре Flo Rida стал саундтрек Low к фильму "Шаг вперед 2", совместный с T-Pain. Композиция удерживала лидерство в Billboard Hot 100 целых десять недель подряд и стала самым продаваемым синглом в США по итогам 2008 года. Песня стала рекордсменом цифровых продаж с результатом в более чем 4 миллиона.