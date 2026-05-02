Глава Крыма назвал трагедию в Одессе черным днем русской истории

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Сожжение украинскими националистами десятков людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года сделало эту дату черным днем русской истории, трагедия стала свидетельством абсолютного зла, захлестнувшего Украину, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Второго мая 2014 года. Черный день русской истории. 12 лет назад бандеровцы заживо сожгли в одесском Доме профсоюзов десятки людей. "Одесская Хатынь" ясно показала, что на Украине мы имеем дело с абсолютным злом. А зло, не встречая отпора, имеет свойство разрастаться, отравлять и захлестывать все вокруг" , - написал Аксенов в канале на платформе " Макс ".

Массовое убийство в Одессе осталось, по большому счету, преступлением без наказания, а последствия этой безнаказанности сегодня очевидны – от зверских обстрелов Донбасса и приграничных регионов России до террористических атак в глубоком тылу, отметил Аксенов.

"Но, как говорят, мельницы Господа Бога мелют медленно, но верно. Кто-то из убийц уже в аду, в компании Бандеры. Многих из тех, кто громко радовался мучительной смерти жертв, кто глумился над ними, отловили на улицах, как животных, и загнали на бойню, где они и нашли свой конец", - написал он.

"Нет никаких сомнений, что по заслугам получит каждый подонок. И что русский солдат отправит выползший из гроба нацизм обратно в могилу – теперь уже навсегда. Никто не забыт, ничто не забыто. Вечная память и Царствие Небесное мученикам Одессы и всем невинным жертвам нацистов", - заключил Аксенов.