Глава Крыма назвал трагедию в Одессе черным днем русской истории - РИА Новости, 02.05.2026
10:26 02.05.2026
Глава Крыма назвал трагедию в Одессе черным днем русской истории

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Крыма Сергей Аксенов назвал 2 мая 2014 года черным днем русской истории из-за трагедии в одесском Доме профсоюзов.
  • В результате трагедии 2 мая 2014 года погибли 48 человек, более 250 пострадали.
  • Глава Крыма выразил уверенность в том, что все виновные в случившемся будут наказаны.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Сожжение украинскими националистами десятков людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года сделало эту дату черным днем русской истории, трагедия стала свидетельством абсолютного зла, захлестнувшего Украину, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Второго мая 2014 года. Черный день русской истории. 12 лет назад бандеровцы заживо сожгли в одесском Доме профсоюзов десятки людей. "Одесская Хатынь" ясно показала, что на Украине мы имеем дело с абсолютным злом. А зло, не встречая отпора, имеет свойство разрастаться, отравлять и захлестывать все вокруг" , - написал Аксенов в канале на платформе "Макс".
Массовое убийство в Одессе осталось, по большому счету, преступлением без наказания, а последствия этой безнаказанности сегодня очевидны – от зверских обстрелов Донбасса и приграничных регионов России до террористических атак в глубоком тылу, отметил Аксенов.
"Но, как говорят, мельницы Господа Бога мелют медленно, но верно. Кто-то из убийц уже в аду, в компании Бандеры. Многих из тех, кто громко радовался мучительной смерти жертв, кто глумился над ними, отловили на улицах, как животных, и загнали на бойню, где они и нашли свой конец", - написал он.
Глава Крыма выразил уверенность в том, что все виновные в случившемся будут наказаны.
"Нет никаких сомнений, что по заслугам получит каждый подонок. И что русский солдат отправит выползший из гроба нацизм обратно в могилу – теперь уже навсегда. Никто не забыт, ничто не забыто. Вечная память и Царствие Небесное мученикам Одессы и всем невинным жертвам нацистов", - заключил Аксенов.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая сторонники госпереворота и националисты разрушили лагерь активистов. Атакованные укрылись в Доме профсоюзов, который радикалы подожгли. По многим из тех, кто пытался спастись из горящего здания, из толпы сторонников "майдана" стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Большая часть погибших - люди, сгоревшие заживо в Доме профсоюзов.
