Стали известны подробности состояния игрока "Крыльев" Ахметова
15:19 02.05.2026 (обновлено: 15:39 02.05.2026)
Стали известны подробности состояния игрока "Крыльев" Ахметова

Игрок "Крыльев Советов" Ахметов останется в больнице до начала следующей недели

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболист самарских "Крыльев Советов" Ильзат Ахметов, получивший сотрясение мозга в игре с московским "Спартаком", останется в больнице до начала следующей недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе клуба.
В пятницу в Самаре "Крылья Советов" со счетом 2:1 обыграли "Спартак" в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На 72-й минуте встречи Ахметов столкнулся с защитником "красно-белых" Кристофером Ву и упал на поле без сознания. Врачам удалось привести 28-летнего полузащитника в чувство, затем его унесли с поля на носилках. Позднее ему диагностировали сотрясение мозга, ночь с пятницы на субботу он провел в больнице.
Российская премьер-лига (РПЛ)
01 мая 2026 • начало в 17:00
Завершен
Крылья Советов
2 : 1
Спартак Москва
13‎’‎ • Фернандо Костанца (П)
78‎’‎ • Кирилл Печенин
(Сергей Бабкин)
64‎’‎ • Манфред Угальде
(Игорь Дмитриев)
"Пару дней Ильзат точно пробудет в больнице . Еще сутки не прошли, нужно посмотреть динамику. Как выпишут, тогда поймем ориентировочные сроки (возвращения на поле)", - сообщили в пресс-службе "Крыльев Советов".
"Крылья Советов" после 28 матчей занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет три очка (клубы, находящиеся в ней, провели на игру меньше). До конца сезона команде предстоит провести еще два матча - 10 мая она на выезде сыграет с "Оренбургом", 17 мая состоится домашняя игра с тольяттинским "Акроном". В случае попадания самарцев в стыковые матчи за право остаться в элите российского футбола, команде предстоит провести еще две встречи.
Ахметов выступает за "Крылья Советов" на правах аренды, права на него принадлежат петербургскому "Зениту". За самарцев полузащитник провел 31 матч в различных турнирах, забив два мяча и отдав восемь результативных передач.
