Потерявший сознание футболист "Крыльев" рассказал о своем состоянии - РИА Новости Спорт, 02.05.2026
12:55 02.05.2026 (обновлено: 12:57 02.05.2026)
Потерявший сознание футболист "Крыльев" рассказал о своем состоянии

Футболист "Крыльев Советов" Ахметов заявил, что его состояние стабилизировалось

  • Футболист «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов сообщил, что его состояние стабилизировалось.
  • В матче 28-го тура Российской премьер-лиги «Крылья Советов» обыграли «Спартак» со счетом 2:1, в ходе встречи Ахметов получил сотрясение мозга после столкновения с защитником «Спартака».
  • Ахметов поблагодарил болельщиков за поддержку и назвал победу в матче отличным подарком на день рождения клуба.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Футболист самарских "Крыльев Советов" Ильзат Ахметов сообщил, что его состояние стабилизировалось.
В пятницу в Самаре "Крылья Советов" со счетом 2:1 обыграли "Спартак" в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. На 72-й минуте встречи Ахметов столкнулся с защитником "красно-белых" Кристофером Ву и упал на поле без сознания. Врачам удалось привести Ахметова в чувство, затем его унесли с поля на носилках. Позднее ему диагностировали сотрясение мозга.
"Друзья, слава богу, у меня все хорошо. Состояние стабилизировалось! Спасибо всем вам за поддержку и теплые слова, которые я получаю до сих пор от многих людей, мне очень приятны все ваши пожелания! Вчера была настоящая битва, и мы все очень рады, что добыли в ней три очка. Это наша общая победа! И отличный подарок на день рождения клуба", - цитирует Ахметова официальный Telegram-канал "Крыльев Советов".
СамараИльзат АхметовКристофер ВуСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Крылья Советов
 
