Потерявший сознание футболист "Крыльев" рассказал о своем состоянии

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Футболист самарских "Крыльев Советов" Ильзат Ахметов сообщил, что его состояние стабилизировалось.
В пятницу в Самаре "Крылья Советов" со счетом 2:1 обыграли "Спартак" в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. На 72-й минуте встречи Ахметов столкнулся с защитником "красно-белых" Кристофером Ву и упал на поле без сознания. Врачам удалось привести Ахметова в чувство, затем его унесли с поля на носилках. Позднее ему диагностировали сотрясение мозга.
"Друзья, слава богу, у меня все хорошо. Состояние стабилизировалось! Спасибо всем вам за поддержку и теплые слова, которые я получаю до сих пор от многих людей, мне очень приятны все ваши пожелания! Вчера была настоящая битва, и мы все очень рады, что добыли в ней три очка. Это наша общая победа! И отличный подарок на день рождения клуба", - цитирует Ахметова официальный Telegram-канал "Крыльев Советов".