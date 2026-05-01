Зверев вышел в финал "Мастерса" в Мадриде - РИА Новости Спорт, 01.05.2026
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
22:58 01.05.2026 (обновлено: 23:15 01.05.2026)
Зверев вышел в финал "Мастерса" в Мадриде

Зверев одержал победу над Блоксом в полуфинале "Мастерса" в Мадриде

© INA FASSBENDERАлександр Зверев
Александр Зверев - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© INA FASSBENDER
Александр Зверев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немец Александр Зверев вышел в финал теннисного турнира серии «Мастерс» в Мадриде.
  • В полуфинале Зверев обыграл бельгийца Александра Блокса со счетом 6:2, 7:5.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Третья ракетка мира немец Александр Зверев вышел в финал теннисного турнира серии "Мастерс" в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
В полуфинальном матче посеянный под вторым номером Зверев обыграл 69-ю ракетку мира бельгийца Александра Блокса со счетом 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.
В финале Зверев встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
