СМИ: Зеленскому пришлось услышать горькую правду на кипрском саммите ЕС
11:37 01.05.2026 (обновлено: 11:46 01.05.2026)
СМИ: Зеленскому пришлось услышать горькую правду на кипрском саммите ЕС

  • Несколько лидеров стран Евросоюза на кипрском саммите пытались обуздать ожидания Владимира Зеленского относительно скорости вступления Украины в ЕС.
  • Чиновники заявили, что для получения полноправного членства Киеву может потребоваться десятилетие.
  • Дипломаты и чиновники отмечают, что усилия Украины по проведению реформ ослабли, особенно в области верховенства права и борьбы с коррупцией.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Несколько лидеров стран Евросоюза на кипрском саммите объединения пытались обуздать ожидания Владимира Зеленского относительно скорости вступления Украины в ЕС, ему пришлось услышать "горькую правду", сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, проинформированные о переговорах.
"(Зеленскому - ред.) пришлось услышать некоторую горькую правду... (Вступление в ЕС - ред.) будет не таким простым, как он думает", - цитирует издание слова одного из источников.
Согласно публикации, некоторые чиновники заявили, что недавнее предложение Франции и Германии о поэтапном вступлении Украины в ЕС с символическими выгодами может означать, что для получения полноправного членства Киеву может потребоваться десятилетие.
Один чиновник заявил газете, что Зеленский и его окружение никогда по-настоящему не понимали, как работает механизм расширения ЕС. Также дипломаты и чиновники отмечают, что усилия Украины по проведению реформ ослабли, особенно в области верховенства права и борьбы с коррупцией, пишет издание.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
