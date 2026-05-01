Жена Зеленского зарегистрировала в ЕС бренд для бизнес-услуг и канцелярии
00:42 01.05.2026
Жена Зеленского зарегистрировала в ЕС бренд для бизнес-услуг и канцелярии

Елена Зеленская зарегистрировала в ЕС бренд "Саммит первых леди и джентльменов"

© AP Photo / Daniel Leal
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© AP Photo / Daniel Leal
Елена Зеленская. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Супруга Владимира Зеленского Елена зарегистрировала в ЕС торговую марку «Саммит первых леди и джентльменов» (Summit of First Ladies and Gentlemen).
  • Торговая марка охватывает ряд товаров и услуг, включая бизнес-услуги и канцелярские товары.
  • Регистрация действует на территории всего Европейского союза и истекает в мае 2032 года.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Супруга Владимира Зеленского Елена зарегистрировала в ЕС торговую марку, охватывающую в том числе финансы, аудиты, ведение переговоров по контрактам, точилки, держатели для денег и цветочные горшки, выяснило РИА Новости.
Как следует из документов, торговая марка "Саммит первых леди и джентльменов" (Summit of First Ladies and Gentlemen) зарегистрирована в ведомстве по интеллектуальной собственности Европейского союза.
Согласно документам, классификация товарного знака охватывает ряд товаров и услуг, в том числе контрактную деятельность, консультационные услуги, финансы, аудит, посредничество, юридические услуги, маркетинг и поиск спонсоров. Возможная деятельность также включает съемку рекламных роликов, проведение конкурсов красоты и опросов.
В список товаров вошло множество канцелярских и других принадлежностей - от зажимов для денег и точилок до держателей для денег и бумажных чехлов для цветочных горшков.
В регистрационных документах в качестве владельца указана Елена Зеленская, патентным поверенным указан гражданин Болгарии Эмил Бенатов.
Регистрация действует на территории всего Европейского союза и истекает в мае 2032 года.
