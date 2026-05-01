Жена Зеленского зарегистрировала в ЕС бренд для бизнес-услуг и канцелярии

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Супруга Владимира Зеленского Елена зарегистрировала в ЕС торговую марку, охватывающую в том числе финансы, аудиты, ведение переговоров по контрактам, точилки, держатели для денег и цветочные горшки, выяснило РИА Новости.

Как следует из документов, торговая марка "Саммит первых леди и джентльменов" (Summit of First Ladies and Gentlemen) зарегистрирована в ведомстве по интеллектуальной собственности Европейского союза.

Согласно документам, классификация товарного знака охватывает ряд товаров и услуг, в том числе контрактную деятельность, консультационные услуги, финансы, аудит, посредничество, юридические услуги, маркетинг и поиск спонсоров. Возможная деятельность также включает съемку рекламных роликов, проведение конкурсов красоты и опросов.

В список товаров вошло множество канцелярских и других принадлежностей - от зажимов для денег и точилок до держателей для денег и бумажных чехлов для цветочных горшков.

В регистрационных документах в качестве владельца указана Елена Зеленская , патентным поверенным указан гражданин Болгарии Эмил Бенатов.