Жена Зеленского зарегистрировала в ЕС бренд для бизнес-услуг и канцелярии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Супруга Владимира Зеленского Елена зарегистрировала в ЕС торговую марку «Саммит первых леди и джентльменов» (Summit of First Ladies and Gentlemen).
- Торговая марка охватывает ряд товаров и услуг, включая бизнес-услуги и канцелярские товары.
- Регистрация действует на территории всего Европейского союза и истекает в мае 2032 года.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Супруга Владимира Зеленского Елена зарегистрировала в ЕС торговую марку, охватывающую в том числе финансы, аудиты, ведение переговоров по контрактам, точилки, держатели для денег и цветочные горшки, выяснило РИА Новости.
Как следует из документов, торговая марка "Саммит первых леди и джентльменов" (Summit of First Ladies and Gentlemen) зарегистрирована в ведомстве по интеллектуальной собственности Европейского союза.
Зеленскому отказали в регистрации товарного знака в Канаде
18 ноября 2025, 03:52
Согласно документам, классификация товарного знака охватывает ряд товаров и услуг, в том числе контрактную деятельность, консультационные услуги, финансы, аудит, посредничество, юридические услуги, маркетинг и поиск спонсоров. Возможная деятельность также включает съемку рекламных роликов, проведение конкурсов красоты и опросов.
В список товаров вошло множество канцелярских и других принадлежностей - от зажимов для денег и точилок до держателей для денег и бумажных чехлов для цветочных горшков.
В регистрационных документах в качестве владельца указана Елена Зеленская, патентным поверенным указан гражданин Болгарии Эмил Бенатов.
Регистрация действует на территории всего Европейского союза и истекает в мае 2032 года.
В США распродают памятные монеты с изображением Зеленского
24 февраля, 04:36