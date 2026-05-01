Первое заседание российско-афганской экономической комиссии пройдет в мае
22:21 01.05.2026
Первое заседание российско-афганской экономической комиссии пройдет в мае

Первое заседание российско-афганской экономической комиссии пройдет 13-15 мая

Кабул - РИА Новости, 01.05.2026
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Первое заседание российско-афганской экономической комиссии пройдет на форуме "Россия-Исламский мир" в Казани в мае, стороны обсудят вопросы двусторонней торговли и логистики, заявил РИА Новости глава российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.
"Первое заседание совместной афгано-российской экономической комиссии пройдет на форуме в Казани. Участие в ней примут 15 членов правительства Афганистана. На заседании рассмотрят вопросы двухсторонней торговли, логистики, энергетики и привлечения рабочей силы из Афганистана", - сказал Хабибуллин.
Ответственным за комиссию с афганской стороны будет глава минпромторга Афганистана Нуруддин Азизи, а с российской - глава российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.
РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом XVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КазаньФорум 2026". Его мероприятия пройдут в Казани 13–15 мая.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Россия выстраивает отношения с Афганистаном, заявил Песков
2 декабря 2025, 12:35
 
