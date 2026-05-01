Первое заседание российско-афганской экономической комиссии пройдет в мае

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Первое заседание российско-афганской экономической комиссии пройдет на форуме "Россия-Исламский мир" в Казани в мае, стороны обсудят вопросы двусторонней торговли и логистики, заявил РИА Новости глава российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

"Первое заседание совместной афгано-российской экономической комиссии пройдет на форуме в Казани . Участие в ней примут 15 членов правительства Афганистана . На заседании рассмотрят вопросы двухсторонней торговли, логистики, энергетики и привлечения рабочей силы из Афганистана", - сказал Хабибуллин.

Ответственным за комиссию с афганской стороны будет глава минпромторга Афганистана Нуруддин Азизи, а с российской - глава российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.