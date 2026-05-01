Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в России получают в пяти отраслях - РИА Новости, 01.05.2026
01:35 01.05.2026
Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в России получают в пяти отраслях

РИА Новости: в России в пяти отраслях получают зарплаты выше 200 тысяч рублей

Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
  • Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей в феврале была в России в пяти отраслях.
  • Самые высокие зарплаты в конце зимы получали сотрудники табачных производств — 355 тысяч рублей.
  • Выше 200 тысяч рублей в среднем получали финансисты и страховщики (217 тысяч рублей), специалисты в сфере добычи нефти и газа, а также IT-отрасли (по 207 тысяч рублей), воздушного и космического транспорта (205 тысяч).
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей в феврале была в России в пяти отраслях, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
Как ранее писало агентство, самые высокие зарплаты в России в конце зимы получали сотрудники табачных производств - 355 тысяч рублей.
Кроме того, выше 200 тысяч рублей в среднем получали финансисты и страховщики (217 тысяч рублей), специалисты в сфере добычи нефти и газа, а также IT-отрасли (по 207 тысяч рублей), воздушного и космического транспорта (205 тысяч).
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В среднем по стране в феврале она была 103,9 тысячи рублей.
