Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в России получают в пяти отраслях

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей в феврале была в России в пяти отраслях, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.

Как ранее писало агентство, самые высокие зарплаты в России в конце зимы получали сотрудники табачных производств - 355 тысяч рублей.

Кроме того, выше 200 тысяч рублей в среднем получали финансисты и страховщики (217 тысяч рублей), специалисты в сфере добычи нефти и газа, а также IT-отрасли (по 207 тысяч рублей), воздушного и космического транспорта (205 тысяч).