Энергетики восстанавливают объекты в Запорожской области после атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости. Энергетики Запорожской области работают над восстановлением нарушенного энергоснабжения в регионе после ночных атак ВСУ, часть области обесточена, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Прошлой ночью энергетическая инфраструктура нашего региона подверглась массированным террористическим атакам со стороны противника. В результате обстрелов был поврежден ряд энергетических объектов, что привело к частичному обесточиванию населённых пунктов области", - написал губернатор.
Все службы находятся в режиме повышенной готовности, энергетики прилагают все усилия для того, чтобы восстановить подачу электричества максимальному количеству абонентов, сообщил он.
