Энергетики восстанавливают объекты в Запорожской области после атак ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости. Энергетики Запорожской области работают над восстановлением нарушенного энергоснабжения в регионе после ночных атак ВСУ, часть области обесточена, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Прошлой ночью энергетическая инфраструктура нашего региона подверглась массированным террористическим атакам со стороны противника. В результате обстрелов был поврежден ряд энергетических объектов, что привело к частичному обесточиванию населённых пунктов области", - написал губернатор.