Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска в течение недели потеряли более 1340 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ.

"Потери противника на данном направлении составили свыше 1340 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, из них пять западного производства, 111 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии. Уничтожены десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке российского ведомства за период с 25 апреля по 1 мая.