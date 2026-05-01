Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 01.05.2026 (обновлено: 12:32 01.05.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"

ВСУ в течение недели потеряли более 1340 военных в зоне действия "Запада"

  • Украинские войска потеряли более 1340 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Запад".
  • Потери ВСУ включают 14 боевых бронированных машин, 111 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии и десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
  • Подразделения группировки "Запад" освободили населенный пункт Ильичовка в Донецкой Народной Республике.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска в течение недели потеряли более 1340 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ.
"Потери противника на данном направлении составили свыше 1340 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, из них пять западного производства, 111 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии. Уничтожены десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке российского ведомства за период с 25 апреля по 1 мая.
Отмечается, что в течение недели подразделения группировки "Запад" освободили населенный пункт Ильичовка в Донецкой Народной Республике, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, полка беспилотных систем ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
