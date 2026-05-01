В Москве прошли последние весенние заморозки

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Минувшей ночью температура в Москве местами опускалась до минус 2,4 градуса, это были последние заморозки нынешней весны, сообщил ведущий специалист центра погоды " Фобос " Михаил Леус.

Telegram-канале. "Пятый год подряд в Москве в первой декаде мая отмечаются заморозки. Сегодня, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимум в столице составил минус 0,6 градуса. На других метеостанциях мегаполиса было от плюс 2,5 градуса на Балчуге до минус 2,4 градуса в Бутово. В Новой Москве , в Михайловском минимум составил минус 2,3 градуса", - написал Леус

"Отмечу, что сегодняшние заморозки уже относятся к поздним - средняя дата последних заморозков в столице в XXI веке приходится на 27 апреля", - подчеркнул он.

Леус напомнил, что в век глобального потепления самые поздние заморозки в Москве отмечались 15 мая в 2004 году.