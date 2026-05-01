В Москве прошли последние весенние заморозки

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Минувшей ночью температура в Москве местами опускалась до минус 2,4 градуса, это были последние заморозки нынешней весны, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Пятый год подряд в Москве в первой декаде мая отмечаются заморозки. Сегодня, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимум в столице составил минус 0,6 градуса. На других метеостанциях мегаполиса было от плюс 2,5 градуса на Балчуге до минус 2,4 градуса в Бутово. В Новой Москве, в Михайловском минимум составил минус 2,3 градуса", - написал Леус в Telegram-канале.
Синоптик добавил, что в Московской области минимальная температура менялась от плюс 0,9 градуса в Клину до минус 3,8 градуса в Горках Ленинских.
"Отмечу, что сегодняшние заморозки уже относятся к поздним - средняя дата последних заморозков в столице в XXI веке приходится на 27 апреля", - подчеркнул он.
Леус напомнил, что в век глобального потепления самые поздние заморозки в Москве отмечались 15 мая в 2004 году.
"Учитывая прогнозы, с высокой вероятностью можно предположить, что в Москве это были последние заморозки нынешней весны. А вот в Подмосковье заморозки ещё возможны, как минимум предстоящей ночью", - отметил синоптик.
